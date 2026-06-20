"Niestety, prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego gestu wobec naszego narodu, pozbawiając prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego, który wcześniej mu przyznano" - napisał szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow w mediach społecznościwych.

Polityk zauważył, że jest to "bez wątpienia prezent dla moskiewskiego agresora, który z pewnością wykorzysta go przeciwko obu naszym krajom". "Nasze narody łączą długotrwałe relacje i różne karty historii - zarówno heroiczne, jak i tragiczne. Powinno to jednak stanowić okazję do głębokiej refleksji, a nie do rażących spekulacji politycznych. Ukraina nie poucza żadnego innego narodu, jak ma uczyć swojej historii. Dlatego też zastrzegamy sobie słuszne prawo do własnej pamięci narodowej i godności" - dodał.

"Jestem przekonany, że ten gest prezydenta Polski nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością ani niczym podobnym. O jakiej sprawiedliwości można bowiem mówić, skoro na przykład włoskiemu faszystowskiemu dyktatorowi?" - przekazał Budanow, wyjaśniając, że chodzi o Benito Mussoliniego, któremu "do dziś nie odebrano Orderu Białego Orła".

На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла.



Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн.



Наші… pic.twitter.com/tZMyl9gRWh — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) June 20, 2026

Kyryło Budanow oddaje polskie odznaczenie. "Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego gestu"

Polityk zaznaczył, że "Ukraina bez wątpienia oceni to wydarzenie". "Jednak mimo wszystko będziemy nadal mocno opierać się na zasadach otwartego partnerstwa ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Partnerstwa opartego na równych prawach i zasadach wzajemnego szacunku"- dodał.

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Budanow podkreślił, że "Ukraina będzie nadal walczyć na pierwszej linii obrony całej Europy, w szczególności Polski, płacąc za to najwyższą cenę".

"Jednak, podobnie jak każdy Ukrainiec, nie mogę pozostawać z boku i po prostu przyglądać się, jak bezpodstawnie i sztucznie rozkręca się machina nienawiści przeciwko naszym obywatelom. W związku z tym rezygnuję ze Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu 'Za Zasługi dla Polski', którym w zeszłym roku odznaczył mnie Prezydent Polski" - zakomunikował szef gabinetu prezydenta Ukrainy.

Prezydent Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu. "Strategiczny błąd"

Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Decyzja o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu jest strategicznym błędem prezydenta Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja - oświadczył w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

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Minister zapowiedział, że w odpowiedzi zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.

"Jest nam przykro, że w Warszawie górę wzięły emocje i skłoniły one polskich polityków do podejmowania nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nie tyle wobec prezydenta Zełenskiego, ile przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego" - podkreślił Sybiha.