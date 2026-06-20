Będzie to wyjątkowe wydanie, tym razem bez wielu polityków, ale rozmowa z jedną z najważniejszych osób w państwie. Wcześniej taką rozmowę Bogdan Rymanowski przeprowadził w tej formule z prezydentem Karolem Nawrockim.

ZOBACZ: Bajońskie zarobki 28-letniego lekarza. Burza u Rymanowskiego. "Nie wierzę w takie przypadki"

- Cotygodniowe "Śniadanie" z czołówką polskich polityków pozostaje oczywiście jako podstawowa formuła programu, ale od czasu do czasu chcę porozmawiać w Polsacie News z wyjątkowymi postaciami, a taką jest bez wątpienia Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu RP. Miałem już okazję w tej formie rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim - mówi Bogdan Rymanowski.

Najbliższe wydanie programu "Śniadanie Rymanowskiego" już w najbliższą niedzielę o godzinie 9:55 na antenie Polsat News oraz w portalu Interia oraz na polsatnews.pl.

WIDEO: "Będzie mordobicie". Szef Kancelarii Sejmu o imprezie z udziałem Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl