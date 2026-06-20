Wyjątkowe wydanie "Śniadania Rymanowskiego". Gościem marszałek Sejmu
Już w najbliższą niedzielę gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będzie Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. W rozmowie poruszone zostaną kwestie związane między innymi z bezpieczeństwem Polaków, relacjami z Ukrainą, ale też wynagrodzeniami lekarzy.
Będzie to wyjątkowe wydanie, tym razem bez wielu polityków, ale rozmowa z jedną z najważniejszych osób w państwie. Wcześniej taką rozmowę Bogdan Rymanowski przeprowadził w tej formule z prezydentem Karolem Nawrockim.
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- Cotygodniowe "Śniadanie" z czołówką polskich polityków pozostaje oczywiście jako podstawowa formuła programu, ale od czasu do czasu chcę porozmawiać w Polsacie News z wyjątkowymi postaciami, a taką jest bez wątpienia Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu RP. Miałem już okazję w tej formie rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim - mówi Bogdan Rymanowski.
Najbliższe wydanie programu "Śniadanie Rymanowskiego" już w najbliższą niedzielę o godzinie 9:55 na antenie Polsat News oraz w portalu Interia oraz na polsatnews.pl.Czytaj więcej