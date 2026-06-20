IMGW ostrzega przed burzami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim.

Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm, oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/godz. Lokalnie możliwe są opady gradu.

IMGW i RCB ostrzegają przed burzami. Ulewy, silny wiatr i upał w całej Polsce

Dla południowej części województwa dolnośląskiego Instytut wydał alert III stopnia. Lokalnie w wyniku kumulacji prognozowane są opady do 70 mm, oraz porywy wiatru od 80 km/h do 90 km/h, punktowo do 110 km/h.

Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej w sobotę o godz. 14. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C. II stopień ostrzeżenia obejmuje obszar od zachodu po centralną część kraju.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie na obszarze całej Polski. "Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - wskazano. Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.