Nawałnice nad Polską. Wydano najwyższy stopień ostrzeżeń

Polska

Strefa zagrożenia gwałtowną pogodą rozszerza się. IMGW wydał nowe ostrzeżenia III stopnia dla południowej części Dolnego Śląska, gdzie prognozowane są nawalne opady, burze i porywy wiatru sięgające nawet 110 km/h. Równocześnie alerty przed burzami obowiązują już w 12 województwach, a RCB ostrzega mieszkańców całej Polski.

Mapa Polski podzielona na regiony z ostrzeżeniami przed burzami, oznaczone kolorami pomarańczowym i żółtym. W tle widać intensywne wyładowania atmosferyczne i ciemne, burzowe chmury.
IMGW/Pixabay
IMGW i RCB ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i opadami w całej Polsce

IMGW ostrzega przed burzami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim.

 

Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm, oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/godz. Lokalnie możliwe są opady gradu.

IMGW i RCB ostrzegają przed burzami. Ulewy, silny wiatr i upał w całej Polsce

Dla południowej części województwa dolnośląskiego Instytut wydał alert III stopnia. Lokalnie w wyniku kumulacji prognozowane są opady do 70 mm, oraz porywy wiatru od 80 km/h do 90 km/h, punktowo do 110 km/h.

 

Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej w sobotę o godz. 14. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

 

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C. II stopień ostrzeżenia obejmuje obszar od zachodu po centralną część kraju.

 

ZOBACZ: Alerty dla całej Polski. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie na obszarze całej Polski. "Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - wskazano. Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.

 

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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Agata Sucharska / PAP / polsatnews.pl
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