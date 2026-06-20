Kobieta porażona piorunem. Groźny incydent na Dolnym Śląsku

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Jakuszycach (woj. dolnośląskie). Na ratunek porażonej piorunem kobiecie ruszyli świadkowie, którzy udzielili jej pierwszej pomocy.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, interweniował również GOPR Karkonosze. Przedstawiciele pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze przekazali, że u 38-latki doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Piorun uderzył w Jakuszycach. 38-latka walczyła o życie

Kobieta została przetransportowana do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszej diagnostyki. Jej stan jest określany jako stabilny.

"Dziękujemy za wsparcie ze strony świadków oraz GOPR Karkonosze. Bez Was nie udałoby się uratować poszkodowanej kobiety!" - podkreślili ratownicy.

ZOBACZ: Piorun trafił Polaka w ramię. Dramatyczna akcja ratunkowa w masywie Mont Blanc

Przypomnijmy, że IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla 12 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Synoptycy prognozują gwałtowne burze z bardzo silnym deszczem. Suma opadów może wynieść od 30 do 55 mm, a wiatr w porywach osiągać od 75 do 115 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

Najgroźniejsza sytuacja ma panować na południu województwa dolnośląskiego, dla którego wydano alert III stopnia. W tej części regionu opady mogą miejscami sięgnąć 70 mm, a porywy wiatru dochodzić do 90 km/h, punktowo nawet do 110 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia zaczęły obowiązywać w sobotę od godz. 14. Większość z nich wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, ale w części powiatów pozostaną ważne do godz. 10 w niedzielę.

GOPR ostrzega przed burzami. W górach zagrożenie rośnie błyskawicznie

Przed gwałtowną zmianą warunków w górach ostrzegła także Grupa Karkonoska GOPR. Ratownicy przypomnieli, że dla powiatów objętych ich działaniem IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami. Alert obowiązywał od godz. 14 w sobotę do godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę.

Według prognoz burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru osiągające 80–90 km/h, a punktowo nawet 100 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

ZOBACZ: Zacznie się lada moment. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

GOPR podkreślił, że w górach pogoda może załamać się w krótkim czasie. Szczególne zagrożenie podczas burzy stanowią otwarte grzbiety, rejony skał, cieki wodne oraz strome fragmenty szlaków.

Ratownicy apelują, by przed wyjściem w góry sprawdzić aktualną prognozę, komunikaty IMGW i warunki na trasie. Gdy burza zbliża się podczas wędrówki, należy zejść z grzbietu, unikać eksponowanych miejsc, pojedynczych drzew i metalowych elementów oraz nie przeczekiwać nawałnicy w otwartym terenie.