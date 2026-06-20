W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu zapytano Polaków, czy wierzą w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że ten nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem.

51,5 proc. badanych nie ufa słowom prezesa PiS i uważa, że w przypadku wygranej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych koalicja z liderem Konfederacji Korony Polskiej powstanie.

Kaczyńskiemu w sprawie deklaracji na temat Brauna wierzy 21,9 proc. badanych. W tej sprawie ponad jedna czwarta badanych (26,6 proc.) nie ma zdania.

Kaczyński stworzy rząd z Braunem? Polacy nie ufają zapewnieniom prezesa PiS

Wcześniej prezes PiS kilka razy zapewniał, że nie zamierza wchodzić w koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Do coraz mocniejszych wystąpień na temat Brauna doszło po spotkaniu Kaczyńskiego z ambasadorem USA Thomasem Rosem w grudniu ubiegłego roku.



Według ostatnich sondaży PiS i Konfederacja Korony Polskiej notują wzrost. Prawo i Sprawiedliwość jednak nie może myśleć o samodzielnym stworzeniu rządu.

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Do większości parlamentarnej Kaczyński może potrzebować nie tylko Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale właśnie także ugrupowania Brauna.

Sondaż SW Research został zrealizowany w dniu 17 czerwca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI). Przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych - zastosowano dobór kwotowy badanych