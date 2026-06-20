Prezydent Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jednocześnie podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Awantura na linii Polska-Ukraina. Hołownia zabrał głos

Do sprawy odniósł się wicemarszałek Sejmu. Jak ocenił, decyzja prezydenta RP najbardziej ucieszy Niemców, którzy - jego zdaniem - "przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy". "Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska - nagle nic nie wypadnie" - napisał Hołownia w serwisie X.

Wizyta Zełenskiego w Gdańsku, o której wspomniał Hołownia, ma związek z organizowaną w dniach 25-26 czerwca konferencją o odbudowie Ukrainy (Ukraine Recovery Conference). Wydarzenie ma zgromadzić około 2 tys. uczestników z ponad 40 krajów, w tym szefów rządów i liderów instytucji finansowych. Głównym celem konferencji jest prezentacja polskiego potencjału technologicznego i nawiązanie relacji biznesowych kluczowych dla obronności oraz przyszłej odbudowy państwa ukraińskiego.

"Nastroje wśród biznesu i parlamentarzystów (konferencji towarzyszy szczyt parlamentarny) - na pewno będą sprzyjały planowaniu współpracy wspólnemu patrzeniu w przyszłość" - ocenił wicemarszałek Sejmu. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy zaplanowana jest w środę w Gdańsku, w przededniu konferencji.

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Choć Hołownia zaznaczył, że Zełenski popełnił błąd, nadając jednostce Sił Zbrojnych nazwę "Bohaterów UPA", a krew Polaków zamordowanych przez zbrodniarzy nie ma żadnej ceny, to stwierdził, że "decyzje o formie symbolicznego pomszczenia przyszłości, mają bardzo konkretne konsekwencje dla teraźniejszości i przyszłości".

"Czy logika »cios za cios« zawsze jest korzystna? Nie jest. Pisałem o tym: było tysiąc sposobów, by powiedzieć Ukraińcom, co czujemy. Zagrać twardo, asertywnie, wcale nie oznacza: walić z liścia. Bo walnięcie z liścia odbiera możliwość działania nie uderzonemu, ale sobie - drabina eskalacyjna na tym wszak się kończy" - dodał wicemarszałek.

Na wpis Hołowni zareagował ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. "Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy zadowoleni. Potrzebujemy jedności we wsparciu Ukrainy" - podkreślił.

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu. Ukraiński przywódca odesłał oznaczenia

W reakcji na decyzję Nawrockiego Zełenski odesłał Order Orła Białego prezydentowi RP. "Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski" – napisał w sobotę na portalach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy opublikował także zdjęcia, z których wynika, że Order Orła Białego odesłał przez ukraińskiego prywatnego operatora przesyłkowego Nowa Poszta, znanego w Polsce pod nazwą Nova Post.

Zapewnił też, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. "Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców i dla każdego sąsiedniego państwa" – oświadczył Zełenski.

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"Ukraina pozostaje otwarta na wszelkie merytoryczne formaty współpracy z Polską, aby starać się nie dopuszczać do rozbieżnych interpretacji trudnych i bolesnych kart historii naszych narodów oraz zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku" – podkreślił.

Wcześniej w reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.