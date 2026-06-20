Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alert II stopnia przed burzami dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu Polski. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w 15 województwach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców na terenie całego kraju. "Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - brzmi komunikat.

Pogoda. Prognoza na sobotę. Upały mogą dać się we znaki

IMGW ostrzega przed burzami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

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Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej o godzinie 14 w sobotę. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

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Ostrzeżenie przed upałami. Jaka będzie temperatura?

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami, wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw z wyjątkiem woj. podlaskiego. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.