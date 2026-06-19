Zmiany w wynagrodzeniach dla medyków. Sejm zagłosował

Zaproponowany projekt poszerza zakres zbieranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dot. wynagrodzeń w służbie zdrowia. Informacje przekazywane agencji nie będą, jak dotychczas, anonimowe, lecz uzupełnione o numer PESEL lub numer prawa wykonywania zawodu.

Debata o zarobkach lekarzy nasiliła się po doniesieniach Kanału Zero o Dawidzie Kacprzyku, lekarzu w trakcie specjalizacji, który jednocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej. W 2025 roku zarobił on 1,6 mln złotych. Zatrudniony był m.in. w Warszawskim Szpitalu Południowym.

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W poniedziałek lekarz opuścił partię, a także złożył mandat radnego dzielnicy Ursus. W czwartek ratusz z kolei poinformował, że były członek KO zwrócił szpitalowi pół miliona złotych.

Głosowanie w Sejmie. Dane dotyczące wynagrodzeń medyków

Jak wynika z danych AOTMiT, 73 proc. lekarzy specjalistów jest zatrudnionych na podstawie kontraktów. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktów to 25 595 zł brutto, a ponad 1 proc. wypłat na podstawie tych umów przekroczyło 100 tys. zł.

Lekarz "na kontrakcie" jest niezależnym wykonawcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, a nie pracownikiem. Jako firma wystawia szpitalowi faktury za wykonane usługi.

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Szpitale rozliczają się z lekarzami kontraktowymi w różny sposób, w zależności od wynegocjowanych warunków. Z danych AOTMiT wynika, że 51 proc. lekarzy ze specjalizacją na kontrakcie rozlicza się z przepracowanych godzin, a 34 proc. z wykonanych procedur, co oznacza, że otrzymują oni procent kwoty, którą za świadczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Mediana wynagrodzenia lekarza specjalisty na umowie o pracę to 23 666 zł brutto miesięcznie. Blisko 37 proc. lekarzy zarabia od 10 do 20 tys. zł brutto miesięcznie, a zarobki jedynie 0,2 proc. sięgają miesięcznie ponad 100 tys. zł brutto - wynika z danych AOTMiT.

Kształcenie lekarza specjalisty to minimum 12 lat. Na ten okres składają się sześcioletnie studia, 13-miesięczny staż i kilkuletnie szkolenie specjalizacyjne.