Zmiany w wynagrodzeniach dla medyków. Sejm zagłosował
Sejm przyjął zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie o działalności leczniczej. Dotychczas zbierane dane o wynagrodzeniach były anonimowe, teraz natomiast ma być do nich przypisany numer PESEL. Za głosowało 253 posłów, wstrzymało się 177 osób. Nikt nie był przeciw.
Zaproponowany projekt poszerza zakres zbieranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dot. wynagrodzeń w służbie zdrowia. Informacje przekazywane agencji nie będą, jak dotychczas, anonimowe, lecz uzupełnione o numer PESEL lub numer prawa wykonywania zawodu.
Debata o zarobkach lekarzy nasiliła się po doniesieniach Kanału Zero o Dawidzie Kacprzyku, lekarzu w trakcie specjalizacji, który jednocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej. W 2025 roku zarobił on 1,6 mln złotych. Zatrudniony był m.in. w Warszawskim Szpitalu Południowym.
ZOBACZ: 1,6 mln zł w rok dla lekarza bez specjalizacji. Warszawa zapowiada kontrolę
W poniedziałek lekarz opuścił partię, a także złożył mandat radnego dzielnicy Ursus. W czwartek ratusz z kolei poinformował, że były członek KO zwrócił szpitalowi pół miliona złotych.
Głosowanie w Sejmie. Dane dotyczące wynagrodzeń medyków
Jak wynika z danych AOTMiT, 73 proc. lekarzy specjalistów jest zatrudnionych na podstawie kontraktów. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktów to 25 595 zł brutto, a ponad 1 proc. wypłat na podstawie tych umów przekroczyło 100 tys. zł.
Lekarz "na kontrakcie" jest niezależnym wykonawcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, a nie pracownikiem. Jako firma wystawia szpitalowi faktury za wykonane usługi.
ZOBACZ: Ponad 100 tys. zł miesięcznie dla lekarza. Wiadomo, ilu z nich tyle zarabia
Szpitale rozliczają się z lekarzami kontraktowymi w różny sposób, w zależności od wynegocjowanych warunków. Z danych AOTMiT wynika, że 51 proc. lekarzy ze specjalizacją na kontrakcie rozlicza się z przepracowanych godzin, a 34 proc. z wykonanych procedur, co oznacza, że otrzymują oni procent kwoty, którą za świadczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
Mediana wynagrodzenia lekarza specjalisty na umowie o pracę to 23 666 zł brutto miesięcznie. Blisko 37 proc. lekarzy zarabia od 10 do 20 tys. zł brutto miesięcznie, a zarobki jedynie 0,2 proc. sięgają miesięcznie ponad 100 tys. zł brutto - wynika z danych AOTMiT.
Kształcenie lekarza specjalisty to minimum 12 lat. Na ten okres składają się sześcioletnie studia, 13-miesięczny staż i kilkuletnie szkolenie specjalizacyjne.Czytaj więcej