Wojna z Iranem spustoszyła budżet. Pentagonowi brakuje pieniędzy

Wiceszef Pentagonu Stephen Feinberg powiedział kongresmenom, że Pentagon będzie potrzebował uchwalenia dodatkowych 80 mld dol., by pokryć koszty wojny z Iranem - podał "Wall Street Journal". W przeciwnym wypadku resortowi może zacząć brakować pieniędzy już latem.

Jak donosi dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, zastępca Pete'a Hegsetha poinformował w ostatnich dniach członków Kongresu w rozmowach telefonicznych o potrzebach resortu. Część tych pieniędzy ma być przeznaczona między innymi na operacje okrętowe, pensje personelu i amunicję.

USA. Pentagon potrzebuje pieniędzy na pokrycie kosztów wojny z Iranem

Politycy w obu izbach Kongresu od dawna publicznie wzywali Pentagon do przedstawienia kosztów wojny w Iranie oraz formalnego wniosku o nowelizację budżetu. Taki wniosek jak dotąd nie został zgłoszony. Początkowe doniesienia, o których pisał m.in. "Washington Post" na początku wojny, mówiły o zamiarze poproszenia Kongresu o dodatkowe 200 mld dol. Główny urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za finanse resortu Jules Hurst mówił natomiast w Kongresie w maju, że koszty wojny z Iranem wynosiły wówczas 29 mld dol.

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Według "WSJ" czołowi urzędnicy Pentagonu mówili ustawodawcom w ostatnim czasie, że latem może zacząć brakować im pieniędzy na operacje, chyba że Kongres uchwali nową ustawę o wydatkach wojennych, ostrzegając, że siły zbrojne będą musiały ograniczyć ćwiczenia i inne priorytety z powodu wojny w Iranie i rozmieszczenia wojsk wzdłuż południowej granicy USA.

Jak ocenia gazeta, każdy wniosek o finansowanie wojny, który wpłynie na Kapitol, prawdopodobnie wywoła debatę na temat decyzji Trumpa o wypowiedzeniu wojny.

Koszty wojny z Iranem. W budżecie Pentagonu brakuje środków

Niektórzy politycy w Kongresie ostrzegają, że nie zagłosują za zatwierdzeniem dodatkowego finansowania wojny, jeśli Kongres nie zatwierdzi formalnie użycia siły w Iranie, tak jak to było w przypadku pierwszej wojny w Zatoce Perskiej oraz wojen w Iraku i Afganistanie. Administracja Trumpa nigdy nie ubiegała się o zgodę Kongresu na wojnę z Iranem, a Demokraci argumentują, że jest ona w związku z tym nielegalna.

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Jak sugerował senator Demokratów Chris Murphy, może być to warunek uchwalenia nowych środków, biorąc pod uwagę, że aby ustawa przeszła w Senacie, gdzie próg wynosi 60 głosów, potrzebne jest poparcie części Demokratów (Republikanie mają 53 miejsca).

- W Senacie nie ma 60 głosów potrzebnych do przegłosowania dodatkowych pieniędzy. Myślę, że to całkiem prawdziwe stwierdzenie, które nie zmieni się w najbliższym czasie – powiedział w tym tygodniu senator Murphy. - Nie podjęli żadnych wysiłków, aby informować Kongres o sytuacji i wiedzą, że wojna jest skrajnie niepopularna – ocenił.