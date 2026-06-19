Zmiany w resorcie obrony. Jest nowa wiceminister

Zmiany personalne w Ministerstwie Obrony Narodowej ogłoszono na specjalnie zwołanej konferencji prasowej z udziałem szefa resortu, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - przekazał wojskowy obecny na uroczystości.

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Decyzję w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk.

Zmiany personalne w MON. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka nową wiceminister

Decyzję o wyznaczeniu Sobkowiak-Czarneckiej na stanowisko sekretarza stanu w MON wręczył z kolei Kosiniak-Kamysz, który wyjaśnił, że polityczka "dotychczas odpowiadała za wdrażanie programu SAFE, była współodpowiedzialna za prezydencje Polski w UE, która okazała się wielkim sukcesem".

Jak opisał dodatkowo szef MON, Sobkowiak-Czarnecka "sprawdziła się przy Polskiej Prezydencji, dzięki której mamy program SAFE". - Potem przychodzi proces wdrażania tego programu i zagospodarowania funduszy SAFE. To się udało. Myślę, że wiele osób dostrzega jej determinację i siłę. Tworzymy dziś jeden zespół, bo tych zadań w resorcie jest coraz więcej - powiedział.

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Kosiniak-Kamysz oznajmił dodatkowo, że powołanie Sobkowiak-Czarneckiej na stanowisko wiceminister obrony to "ważna informacja dla wszystkich Polek i wszystkich kobiet". - To właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych oraz budowę relacji sojuszniczych z innymi państwami, a także za wzmacnianie gospodarki poprzez rozwój przemysłu obronnego - podkreślił.

Sobkowiak-Czarnecka podziękowała natomiast "za zaufanie i powierzenie nowej misji". - Dziś kierujemy nasze wysiłki na budowę odporności naszego państwa. W kolejnych miesiącach mojej pracy skupię się na dalszej rozbudowie i transformacji Wojska Polskiego, a także na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego - powiedziała.

Kobieta wiceszefową MON. Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, w latach 2016-2018 w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

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W styczniu 2024 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, natomiast w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

MON wyznaczył nowe stanowiska służbowe

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie MON, na piątkowej uroczystości Kosiniak-Kamysz wręczył także oficerom Wojska Polskiego decyzje na nowe stanowiska służbowe. Gen. dyw. Maciej Jabłoński został powołany stanowisko I zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ. Gen. dyw. Piotr Trytek zostanie natomiast dowódcą V Korpusu armii Stanów Zjednoczonych.

Gen. dyw. Piotr Fajkowski otrzymał decyzję na stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych DG RSZ. Gen. bryg. Sławomir Lidwa objął funkcję Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

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Ppłk Andrzej Wasiluk otrzymał natomiast decyzję na stanowisko dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego.