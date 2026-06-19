W cieśninie Ormuz padł rekord. Tylu statkom udało się przepłynąć

To najwyższa liczba statków, która jednego dnia pokonała cieśninę Ormuz od 18 kwietnia. Wówczas Iran na krótki okres zluzował blokadę.

Zintensyfikowanie ruchu nastąpiło w okresie, gdy platforma AXSMarine zaobserwowała najwyższe od początku wojny zaburzenia sygnałów automatycznej identyfikacji statków AIS. Platforma podała w mediach społecznościowych, że w czwartek blisko 200 statków handlowych doznało fałszowania lokalizacji jednostki lub nietypowego zachowania systemu AIS.

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Agencja AFP przypomina natomiast, że operacje usuwania min w cieśninie są nadal kontynuowane, a właścicielom statków zaleca się zachowanie ostrożności do czasu przywrócenia normalnych warunków ubezpieczenia przez firmy reasekuracyjne.

Rekord w cieśninie Ormuz. Takiego ruchu nie było od kwietnia

Czwartek był pierwszym dniem po podpisaniu w środę wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem - przypomniała agencja. AFP dodała, że zaplanowane na piątek rozmowy, które miały rozpocząć 60-dniowe negocjacje mające m.in. wypracować decyzje dotyczące irańskiego programu nuklearnego, zostały odroczone na czas nieokreślony.

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W pierwszych dniach wojny, rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran zablokował cieśninę, przez którą wcześniej statki przewoziły ok. 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i gazu naturalnego, wydobywanych w regionie Zatoki Perskiej. Zapowiedział również wprowadzenie opłat od jednostek, które chciałby korzystać z tego toru wodnego.