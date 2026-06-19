W cieśninie Ormuz padł rekord. Tylu statkom udało się przepłynąć

Świat

W czwartek, dzień po zawarciu umowy USA-Iran, przez cieśninę Ormuz przepłynęło 25 statków handlowych - wynika z danych platformy do śledzenia ruchu morskiego AXSMarine. To najwyższy wynik od połowy kwietna. Przed wojną cieśninę w ciągu doby pokonywało 130 jednostek.

Grupa statków na morzu na tle jasnego nieba.
Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP
Statki przepływające przez cieśninę Ormuz; zdj. ilustracyjne

To najwyższa liczba statków, która jednego dnia pokonała cieśninę Ormuz od 18 kwietnia. Wówczas Iran na krótki okres zluzował blokadę.

 

Zintensyfikowanie ruchu nastąpiło w okresie, gdy platforma AXSMarine zaobserwowała najwyższe od początku wojny zaburzenia sygnałów automatycznej identyfikacji statków AIS. Platforma podała w mediach społecznościowych, że w czwartek blisko 200 statków handlowych doznało fałszowania lokalizacji jednostki lub nietypowego zachowania systemu AIS.

 

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Agencja AFP przypomina natomiast, że operacje usuwania min w cieśninie są nadal kontynuowane, a właścicielom statków zaleca się zachowanie ostrożności do czasu przywrócenia normalnych warunków ubezpieczenia przez firmy reasekuracyjne.

Rekord w cieśninie Ormuz. Takiego ruchu nie było od kwietnia

Czwartek był pierwszym dniem po podpisaniu w środę wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem - przypomniała  agencja. AFP dodała, że zaplanowane na piątek rozmowy, które miały rozpocząć 60-dniowe negocjacje mające m.in. wypracować decyzje dotyczące irańskiego programu nuklearnego, zostały odroczone na czas nieokreślony.

 

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W pierwszych dniach wojny, rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran zablokował cieśninę, przez którą wcześniej statki przewoziły ok. 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i gazu naturalnego, wydobywanych w regionie Zatoki Perskiej. Zapowiedział również wprowadzenie opłat od jednostek, które chciałby korzystać z tego toru wodnego.

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Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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CIEŚNINA ORMUZIRANIZRAELSTATKIŚWIATUSA

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