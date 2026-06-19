Emerytury dla artystów. Posłowie zdecydowali o losie ustawy

Podczas piątkowych prac w Sejmie głosowano dwa wnioski związane z projektem ustawy. Pierwszy dotyczył jego całkowitego odrzucenia. Za było 199 posłów, przeciwko 233, a jeden się wstrzymał. W związku z powyższym marszałek Sejmu poinformował, że projekt nie zostanie odrzucony.

Drugi wniosek dotyczył skierowania projektu do Komisji do Spraw Deregulacji. Postulat odrzuciło 220 posłów, za zagłosowało 38. 176 wstrzymało się od głosu. Ostatecznie Włodzimierz Czarzasty przekazał, że projekt trafi do Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, gdzie zostanie rozpatrzony.

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Projekt zakłada, że wsparcie otrzymają osoby, których średni miesięczny przychód z ostatnich trzech lat nie przekroczył 125 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obecnie oznacza to około 68 tys. zł brutto rocznie.

Państwo miałoby dopłacać brakującą część składek do poziomu odpowiadającego minimalnemu wynagrodzeniu. W praktyce wysokość wsparcia zależałaby od dochodów konkretnej osoby.

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Rząd podkreśla, że pieniądze nie trafiałyby bezpośrednio do artystów. Dopłaty byłyby automatycznie przekazywane do ZUS na konto składkowe uprawnionej osoby.

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Autorzy projektu argumentują, że specyfika pracy artystycznej często uniemożliwia regularne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wielu twórców pracuje na podstawie krótkoterminowych umów lub nieregularnych zleceń.

Z danych przedstawionych przez rząd wynika, że około 69 proc. artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej, a 30 proc. zarabia mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie. Jednocześnie tylko 11 proc. osób wykonujących zawód artystyczny pracuje na podstawie umowy o pracę.

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Według rządu nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo socjalne tej grupy zawodowej i zapewnić szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz społecznych. Z przedstawionych założeń wynika, że system dopłat do składek mógłby objąć około 20 tys. osób wykonujących zawód artystyczny.

Projekt ustawy musi jeszcze przejść dalsze etapy procesu legislacyjnego. Jeśli zostanie uchwalony przez parlament i podpisany przez prezydenta, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dziewięciu miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Cienkowska kontra Mentzen. Spór o ustawę dla artystów

Projektu ustawy broniła na antenie Polsat News jego inicjatorka, minister kultury Marta Cienkowska. Gdyby nie nasza kultura, gdyby nie nasza tożsamość zbudowana wokół również dzieł kultury, to pewnie nie byłoby tego narodu - przekonywała w "Graffiti".

Narracji tej sprzeciwiał się lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

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- Mi się wydaje, że tacy najwięksi artyści, z których jesteśmy najbardziej dumni, którzy najbardziej przyłożyli się do budowania tego dziedzictwa kulturowego naszego państwa, to działali właśnie w okresie, kiedy nie było naszego państwa. No nie wiem: Sienkiewicz, Mickiewicz, Matejko, Moniuszko, Reymont, Konopnicka, Prus, Żeromski. Oni wszyscy działali w trakcie zaborów, kiedy nie było państwa polskiego, kiedy nie było systemowego wspierania artystów - stwierdził.