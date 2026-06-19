Gorąco jest już od rana. W piątek o godz. 10:00 w Słubicach było już 28,1 st. C, ale wiadomo, że wkrótce będzie tam znacznie więcej. "W piątek czeka nas ciepły, a na zachodzie kraju gorący dzień" - podkreślają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie. Wskazali najcieplejsze rejony kraju.

Masa rozgrzanego powietrza dociera do Polski. Zrobiło się pomarańczowo

Przyjazną, letnią pogodą w piątek będą mogli się cieszyć mieszkańcy centralnej, północnej, południowej i wschodniej Polski. Na zachodzie jednak sytuacja nie będzie się prezentować tak dobrze. To właśnie tam dotrą pierwsze tegoroczne upały, ale często w burzowej otoczce.

ZOBACZ: W cieniu upałów czai się kolejne zagrożenie. Sytuacja zrobi się poważna

Największym problemem mogą się okazać wysokie temperatury. W zachodniej części kraju upał w piątek może dojść miejscami do 32 st. C - prognozuje IMGW. Z tego powodu ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

lubuskim ;

; południowo-zachodnich krańcach zachodniopomorskiego ;

; większości dolnośląskiego ;

; centralnej, południowej i zachodniej części wielkopolskiego ;

; większości opolskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);

(bez powiatów na północnym wschodzie); wschodnich powiatach śląskiego.

Ponadto na południu Dolnego Śląska w związku z upałami obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW Synoptycy IMGW prognozują upały i burze w zachodniej Polsce

Ponieważ piątek będzie tylko pierwszym z kilkudniowej fali upałów, te pomarańczowe ostrzeżenia mają się utrzymać przez cały weekend, do godz. 20:00 w niedzielę.

ZOBACZ: Nie ma już żadnych wątpliwości. Upał zaleje Polskę od Odry po Bug

Bardzo ciepło, ale już nie upalnie, w piątek będzie w pozostałych częściach Polski. W centrum na termometrach zobaczymy wartości do 26, a nad morzem do 22 st. C.

WXCHARTS Gorąco będzie w całej Polsce. Upał skoncentruje się na zachodzie i południowym zachodzie kraju

Wysokie temperatury w zachodnich regionach nie będą jedynym zmartwieniem lokalnych mieszkańców. Z czasem nad te same tereny nadciągną ciemne chmury, a wraz z nimi deszcze i burze.

Tam, gdzie upał, pogoda się załamie. Kolejne ostrzeżenia

Poranek praktycznie wszędzie jest spokojny, ale kolejne godziny na zachodzie będą znacznie bardziej wymagające. Lokalnie na zachodzie i południowym zachodzie zaczną się pojawiać przelotne opady deszczu oraz burze.

ZOBACZ: Chłód wyparuje. Płynie fala upału, jakiej jeszcze w tym roku nie było

Strefa burz może się niemal idealnie pokryć z obszarem, na którym spodziewane są upały. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami wydano dla tych samych województw, czyli:

lubuskiego ;

; południowo-zachodnich krańców zachodniopomorskiego ;

; większości dolnośląskiego ;

; centralnej, południowej i zachodniej części wielkopolskiego ;

; większości opolskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);

(bez powiatów na północnym wschodzie); wschodnich powiatów śląskiego.

Tam suma opadów w trakcie burz może wynieść 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, jednak lokalnie może padać intensywniej: do 20-35 litrów deszczu. Do tego trzeba uważać na lokalny grad o średnicy 2-3 cm oraz wichury, w porywach dochodzące do 80 km/h.

IMGW W piątek na zachodzie Polski spodziewane są upały i burze

Żółte ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godz. 14:00 i 16:00 do północy oraz godz. 2:00 w sobotę.

Tak będzie się prezentować w piątek pogoda w zachodniej Polsce. Musimy się jednak przygotować na to, że w weekend podobne warunki będą towarzyszyć nam w wielu innych miejscach.

ZOBACZ: Globalne zjawisko może nabrać mocy. Wiemy, co to oznacza dla Polski

W sobotę strefa upałów i burz znacznie się rozszerzy, na północ, południe i centrum kraju, a w niedzielę upał opanuje zdecydowaną większość Polski, zaś burze mogą występować przeważnie w centrum i na wschodzie.