Tusk zadecydował ws. CPK. Zmiana na ważnym stanowisku

Polska

Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego - zadecydował premier Donald Tusk. Zastąpi go podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

Premier Donald Tusk przemawia na tle flag Polski i Unii Europejskiej.
PAP/Radek Pietruszka
Tusk zadecydował ws. CPK. Zmiana na ważnym stanowisku

"Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” - przekazało ministerstwo w komunikacie.

 

Resort podkreślił, że zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier.

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Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że odwołanie jest na prośbę samego Laska. - Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę - powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM.

 

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- Powiedział mi (Maciej Lasek -red.), że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. (...) W poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie budowy fundamentów pod terminal. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata oraz jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę - kontynuował Klimczak. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

 

Maciej Lasek został powołany na pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego przez premiera Donalda Tuska w grudniu 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

 

Jak informuje resort infrastruktury, Lasek ma ponad 25 letnie doświadczenie w branży lotniczej, jest doktorem nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, a przez 10 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Lotnictwa. Jest również absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

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Wiceminister Malepszak w latach 2018–2020 w spółce CPK był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

 

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W latach 2008–2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017–2018 członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA. W Ministerstwie Infrastruktury odpowiada za transport kolejowy.

 

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Spółka odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.

 

Program inwestycyjny Port Polska zakłada też powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku. 

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