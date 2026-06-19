Dziennikarze ustalili, że ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego poinformował o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kacprzyka, ówczesnego koordynatora SOR tej placówki, zarząd szpitala i radę nadzorczą w czerwcu 2025 r., a w lipcu - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Lekarz miał alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi stolicy informacje miały mówić m.in. o tym, że Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza SOR-em, a także "wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją".

We wrześniu ub. roku ordynator został zwolniony. Według portalu powodem zwolnienia medyka miały być zaległości w przekazywaniu sprawozdań do Narodowego Funduszu Zdrowia, skargi pacjentów na to, że oddział chirurgii nie wyznaczał niezwłocznie terminów zabiegu oraz zagubiony depozyt zostawiony przez jednego z pacjentów.

"Codziennie dostaję setki wiadomości". Trzaskowski odpowiada na nowe ustalenia

Do powyższych ustaleń prezydent Warszawy odniósł się w piątek po południu w serwisach społecznościowych.

"Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji" - napisał Trzaskowski.

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Jak podkreślił, jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek: pisemnego zawiadomienia właściwych organów, w tym prokuratury, albo procedury zgłoszeń dla sygnalistów. "Wtedy sprawa jest rejestrowana, trafia do właściwej instytucji, ma osobę odpowiedzialną i termin dalszych działań" - dodał.

Prezydent stolicy przekazał także, że - według jego wiedzy - szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem.

Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa albo poważnych… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 19, 2026

Wcześniej, na konferencji zorganizowanej w piątek w ratuszu, Trzaskowski kilkukrotnie podkreślał, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na szpitalnym oddziale ratunkowym. - Do mnie nie dochodziły informacje o nieprawidłowościach na SOR-ze w Szpitalu Południowym - zadeklarował.

Zastępczyni rzeczniczki ratusza Marzena Gawkowska poinformowała, że pismo od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu miasta, ani do prezydenta Warszawy.

"Artykuł sugeruje, jakoby takie pismo oficjalne wpłynęło do prezydenta Warszawy. Tymczasem taki dokument ani do Urzędu m.st. Warszawy, ani do prezydenta Warszawy nie wpłynął. To nieprawdziwa informacja, wprowadzająca w błąd odbiorców" - napisała Gawkowska.

Ostre reakcje polityków PiS. "Już po tobie"

Na wpis Trzaskowskiego zareagowali czołowi politycy PiS. "Jeszcze niedawno twierdził Pan, że osobiście zarządza szpitalami. A teraz co?" - napisał europoseł Piotr Müller.

Z kolei poseł Jacek Sasin pyta prezydenta Warszawy: "Czy każdy, kto wyśle panu wiadomość - z którą pan się "nie zapozna" - o nieprawidłowościach w Warszawie, jest zwalniany z pracy?".

Inny poseł PiS, Maciej Wąsik, napisał krótko: "Po prostu jest pan fatalnym Prezydentem Warszawy", a Jan Kanthak: "Rafał... Już po Tobie. Szybka emeryturka. Może jakaś wyższa prywatna szkoła weźmie Cię na wykładowcę. To Twój max".

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Według portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

W piątek Trzaskowski poinformował o odwołaniu rady nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki.