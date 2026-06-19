"Ubolewamy, że w Warszawie górę wzięły emocje, które zmusiły polskich polityków do nieuzasadnionych, impulsywnych i pogardliwych kroków nie tyle wobec prezydenta Zełenskiego, co przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego" - pisał w mediach społecznościowych Sybiha.

Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, ma zamiar zrzec się przyznanego mu w październiku 2022 roku Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

"W obliczu takich nierozważnych działań nie widzę możliwości zachowania przyznanego mi w październiku 2022 roku wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce zwrócę go Polsce" – zapowiedział Sybiha w piątek wieczorem.

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Zełenski straci Order Orła Białego. Szef MSZ Ukrainy: nie chcieliśmy tego konfliktu

Szef MSZ Ukrainy stwierdził, że w dyplomacji kluczowy jest kompromis, a nie działania impulsywne, których konsekwencje mogą zaszkodzić relacjom między państwami, szczególnie w czasie trwającej wojny z Rosją.

"Nie chodzi o odznaczenia, lecz o stosunek. Zawsze opowiadaliśmy się za podejściem opartym na wzajemnym szacunku – nawet gdy chodzi o trudne i problematyczne kwestie. Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji także wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy. Jak to mówi się po angielsku: 'zgadzamy się, że się nie zgadzamy'"– oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji.

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Jak tłumaczył, Kijów decyzją o nazwaniu jednej z jednostek swojej armii imieniem "bohaterów UPA" nie miał na celu obrazić polskich władz. Przekonywał, że przez ostatni rok "wiele osiągnęliśmy" na polu odpolitycznienia kwestii historycznej, ekshumacji na Wołyniu i godnych pochówków polskich ofiar Ukraińskiej Armii Powstańczej.

"W obliczu tego wszystkiego obecna eskalacja jest bezcelowa i niepotrzebna ani dla nas, ani dla Polaków. Żałujemy, że zamiast szukać rozwiązań, strona polska zdecydowała się na eskalację tej sytuacji do poziomu nieakceptowalnego i nieadekwatnego" - ocenił Sybiha. Wyraził również nadzieję, że wśród polskich władz zwycięży rozsądek i równoprawny dialog, prowadzony konsekwentnie w kontekście wspólnej walki z putinowską Rosją.

Nawrocki odbierze Zełenskiemu order. "Pokazuje stosunek do całego narodu ukraińskiego"

Piątkową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego skomentował również deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Jak oświadczył polityk, który jest współprzewodniczącym grupy międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy, ruch polskiej głowy państwa odzwierciedla stosunek do całego narodu ukraińskiego.

"Pozbawienie prezydenta Zełenskiego Orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i Sił Zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki" – powiedział. Zdaniem Kniażyckiego, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał zapobiec wizycie Zełenskiego w Gdańsku, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się Konferencją Odbudowy Ukrainy (URC).

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"Wszystkie próby tych, którzy pod antyrosyjską retoryką działają na korzyść agresora, zakończą się niepowodzeniem" - pisał w mediach społecznościowych parlamentarzysta. Zaznaczył, że Ukraina zamierza tak czy siak "budować wspólną europejską przyszłość" wraz z "odpowiedzialnymi polskimi politykami".

"Szkoda, że prezydent Nawrocki ani razu nie był w Ukrainie i wygląda na to, że nie planuje tam pojechać. Liczę jednak na odpowiedzialność ukraińskich i polskich elit oraz społeczeństw" - podsumował deputowany.

Nawrocki ogłosił w sprawie Zełenskiego. "Polska jest gotowa do współpracy"

W opublikowanym w piątek orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przyznanego mu w 2023 roku Orderu Orła Białego. Decyzja polskiej głowy państwa wynika z nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA", co zostało zinterpretowane jako uderzenie w prawdę historyczną i "gloryfikację zbrodniarzy wojennych".

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- Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną, uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania - mówił prezydent.

Nawrocki wyraził nadzieję, że jego ruch nie będzie oznaczał zerwania dobrych stosunków budowanych z Ukraińcami przez ostatnie lata. - Polska pozostaje gotowa do współpracy z Ukrainą. Polska pozostaje zwolennikiem dialogu. Ale Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości. Polska nie zgodzi się na gloryfikowanie tych, którzy mordowali polskich bezbronnych cywilów - powiedział.