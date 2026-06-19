Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii przekazało, że rozmowy USA i Iranu w górskim kurorcie Buergenstock nie odbędą się. Wcześniej zakładano, że do spotkania dojdzie w piątek.

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O sprawie poinformowała agencja Reutera. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J. D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu.

Zwrot w sprawie rozmów USA z Iranem. Spotkanie odwołane

Jak informował Biały Dom, Vance nie uda się na rozmowy techniczne z Irańczykami ze względów logistycznych.

"Tak jak powiedział wiceprezydent podczas swojej konferencji prasowej, plany dotyczące nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone, a delegacja USA była gotowa do wyjazdu przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jednak logistyka tych negocjacji nigdy nie była prosta ani przewidywalna" - przekazał mediom jeden z rzeczników Białego Domu.

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"Na tę chwilę wiceprezydent nie wyrusza dziś wieczorem" - powiadomiono w czwartek. "Liczymy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe" - zapewnił przedstawiciel Białego Domu.

Wcześniej w czwartek Vance potwierdził na konferencji prasowej plan wyjazdu do Szwajcarii na negocjacje techniczne, "prawdopodobnie w ten weekend", choć "nie jest pewien dnia, bo Irańczykom niełatwo jest wyjechać z kraju". Zapowiedział, że osobiście poprowadzi amerykański zespół negocjacyjny. Rozmowy mają objąć szczegóły techniczne zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego.

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Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran-USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Wcześniej zapowiadano, że w piątek zaczną się rozmowy techniczne, mające trwać 60 dni i doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę, rozpętaną przez USA i Izrael w ostatnim dniu lutego.

Wstępne porozumienie z Iranem, które ma doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za zawieszenie sankcji na irańską ropę, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w nocy ze środy na czwartek w Wersalu.

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Umowa zakłada również m.in. rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.

Porozumienie mówi też wprost o zobowiązaniu do "zapewnienia integralności terytorialnej i suwerenności Libanu", choć według amerykańskich negocjatorów nie oznacza to koniecznie wycofania wojsk izraelskich z Libanu. Zgodnie z informacjami agencji Reutera, mimo zawartego porozumienia w nocy z czwartku na piątek izraelskie wojsko przeprowadziło ataki w kilku rejonach południowego Libanu.