Rozejm między Izraelem i Hezbollahem. Podano datę
Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie w piątek po południu - informują źródła w rządzie USA. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w tzw. strefie buforowej w Libanie tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowił zagrożenie.
Izrael i wspierane przez Iran ugrupowanie terrorystyczne Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, które rozpocznie się w piątek o godzinie 16.00 czasu lokalnego (15.00 czasu polskiego) - poinformował agencję Reuters wysoki rangą urzędnik USA.
Z kolei rzecznik izraelskiej armii, na który powołuje się agencja Reuters, przekazał, że siły izraelskie pozostaną w tzw. strefie buforowej na południu Libanu "tak długo, jak Hezbollah będzie zagrażał obywatelom Izraela".
Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji Reutera, że ich ugrupowanie zastosowało się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymało informację o nim.
Rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael i Hezbollah zawarły porozumienie
Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył wcześniej, że Izrael zmusi Hezbollah "do zapłacenia bardzo wysokiej ceny" za śmierć czterech izraelskich żołnierzy w ataku tej organizacji w nocy z czwartku na piątek w libańskiej wiosce Kfar Tebnit.
- Izrael nie zaakceptuje żadnego ataku na naszych żołnierzy ani nasze terytorium - podkreślił.
Minister obrony Israel Kac zapowiedział, że na każdy atak Hezbollahu Izrael odpowie ze "znaczną siłą" - przekazała AFP.
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Hezbollah przekazał zaś, że "będzie bronić swojej ziemi i swojego ludu z wielką odwagą" oraz zachowa "czujność wobec wszelkich aktów agresji". Zaprzeczył oskarżeniom Izraela o naruszanie zawieszenia broni przez Hezbollah, twierdząc, że to Izrael złamał rozejm.
Hezbollah, który od dekad sprawował faktyczną kontrolę nad południem Libanu, zaatakował Izrael w pierwszych dniach marca, wciągając Liban w zapoczątkowaną 28 lutego wojnę USA i Izraela z Iranem. Izrael dąży do wypchnięcia Hezbollahu z przygranicznych obszarów, a terytoria zajęte w Libanie określa jako "strefy buforowe" oddzielające go od wrogów. Netanjahu odrzuca apele o wycofanie wojsk z tych terytoriów.
Z 14-punktowego wstępnego porozumienia między USA i Iranem wynika, że walki mają ustać na wszystkich frontach, w tym w Libanie.
Izrael, który nie jest stroną tej umowy, odrzucił żądania Iranu dotyczące wycofania wojsk izraelskich ze strefy buforowej w południowym Libanie, mającej chronić północ kraju przed atakami Hezbollahu.Czytaj więcej