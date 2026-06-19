Zgłoszenie trafiło do funkcjonariuszy w piątek około godz. 16. Dotyczyło ono 49-letniego mężczyzny, który w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie) zaatakował z użyciem ostrego narzędzia swoich teściów.

W wyniku zdarzenia życie stracił 80-letni mężczyzna. Jego 76-letnia żona została ciężko ranna i przewieziona do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Rodzinna tragedia pod Jędrzejowem. Nie żyje 80-latek, jego żona w szpitalu

- Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie - poinformowała podkomisarz Beata Soboń z KPP w Jędrzejowie.

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Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora. Śledczy starają się ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tragedię poprzedziła kłótnia 49-latka z żoną. Następnie miał on udać się do domu teściów i ranić ich ostrym narzędziem.

49-letni napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. W jego poszukiwania zaangażowano funkcjonariuszy z całego województwa. - Komendant Miejski Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podlegających mu funkcjonariuszy, mamy również wsparcie policjantów z Kielc, z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji, w akcji są także psy służbowe - powiedziała rzeczniczka jędrzejowskiej policji.