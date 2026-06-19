Zbigniew Bogucki w swoim piątkowym przemówieniu w Sejmie odniósł się do kontrowersji, jakie krążą wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Zgodnie z doniesieniami portalu Zero.pl, lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Dodatkowo - jak donosi ten sam portal - na oddziale prowadzonym przez Kacprzyka politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

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- Można powiedzieć, że gdyby wybory prezydenckie, co się nie stało dzięki mądrości i przezorności Polaków, wygrał kandydat KO Rafał Trzaskowski, to właściwie taki szpital, a właściwie patologię Szpitala Południowego, mielibyśmy w całej Polsce. Cała Polska byłaby takim Szpitalem Południowym - przekonywał w Sejmie szef Kancelarii Prezydenta.

Argumentując swoje stanowisko, Bogucki przekonywał, że w razie ewentualnej wygranej kandydata KO w szpitalach powstałyby "saloniki VIP-owskie funkcjonariuszy partyjnych", natomiast cała reszta pacjentów skazana byłaby na "czekanie w kolejkach, porody na SOR-ach i pogardę".

"Nie ma pan odwagi, panie premierze". Bogucki z apelem do Tuska

Bogucki wyraził także przekonanie, że afera w Szpitalu Południowym ma zabarwienie partyjne i jest ściśle związana ze środowiskiem KO. - Nie ma pan odwagi, panie premierze Tusk, stanąć tutaj i powiedzieć: przepraszam, to jest nasza wina, to jest nasz znaczek (partyjny), to jest nasza patologia. A powinien pan to zrobić - powiedział Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta, zwracając się bezpośrednio do Tuska, powiedział także, że powinien przy mównicy sejmowej "przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza, bo czekają w kolejkach". Zdaniem Boguckiego premier powinien postawić na takie zachowanie "zamiast uciekać, chować jak struś głowę w piasek, zabierać ze sobą minister zdrowia, zabierać ze sobą ministra Marcina Kierwińskiego, żeby broń Boże nie dyskutować" na temat sytuacji w Szpitalu Południowym.

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W trakcie swojego przemówienia Bogucki zwrócił się ponadto do ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Zwrócę się już do ministra obrony narodowej, wicepremiera, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pan był łaskaw powiedzieć do prezydenta i do opozycji, że siedzą w oślej ławce - przypomniał.

- Patrząc dzisiaj na pana, (...) kiedy pan jest osamotniony, można powiedzieć, został pan wystawiony na spalonym, oni rozgrywają - Donald Tusk i jego przyboczni - rozgrywają tę grę, a pan został na spalonym. Dzisiaj ta ława rządowa jest taką ławą, o której pan mówił - podsumował.

"Wynaturzenia i patologie". Bogucki zwrócił się do premiera Tuska

Jeszcze na samym początku swojego przemówienia Bogucki zwrócił uwagę na to, że Rada Ministrów na piątkowym posiedzeniu była "bardzo mocno zdekompletowana". - Nie ma ani premiera Tuska, ani ministra Kierwińskiego, nie ma też pani minister zdrowia - mówił. - Myślę, że wiemy, dlaczego tych państwa dzisiaj, podczas tej debaty, nie ma - skomentował.

Wówczas Bogucki odniósł się do wysokości wynagrodzenia Dawida Kacprzyka, który zarobił 1,6 mln zł w - jak ocenił szef Kancelarii Prezydenta - "patologicznych warunkach". Powiedział też, że młody lekarz do sprawy "właściwie się przyznaje", ale "nie chce się do tego przyznać Donald Tusk".

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Bogucki zacytował słowa premiera, który miał stwierdzić, że te "wynaturzenia", do których doszło w Szpitalu Południowym, "nie mają koloru jednej partii" i "tylko politycznego znaczka". - Czy tak jest rzeczywiście? - zapytał Bogucki, przypominając, że Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej oraz "wychowankiem" Marcina Kierwińskiego. - To jest konkretne ugrupowanie, konkretna partia polityczna i konkretny znaczek - ocenił Bogucki.

- Wreszcie ludzie, którzy zarządzają tym szpitalem, także mają konkretne znaczki (...). Oni także w dużej części - pewnie nie wszyscy - są powiązani z Platformą Obywatelską. I wychodzi polski premier, który jest szefem tego ugrupowania (...), i mówi: "te wynaturzenia nie mają koloru jednej partii, te wynaturzenia nie mają tylko politycznego znaczka". Panie premierze, te wynaturzenia i patologie mają znaczek Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, i nie można przed tym uciekać - zaapelował.