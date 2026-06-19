Pogrzeb zamiast ślubu. Tragiczny finał wieczoru panieńskiego

Świat

37-letnia Włoszka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło na greckiej wyspie Mykonos. Kobieta wybrała się do Grecji z grupą przyjaciółek, aby świętować swój wieczór panieński. Teraz zamiast ślubu odbędzie się jednak pogrzeb.

Portret uśmiechniętej kobiety z długimi, falowanymi włosami, stojącej na tle zielonych liści bluszczu. Kobieta jest ubrana w jasną sukienkę.
Facebook/Sara Ceccantini
Sara Ceccantini zginęła w tragicznym wypadku na Mykonos podczas wieczoru panieńskiego

Sara Ceccantini, mieszkanka włoskiego miasta Arezzo, wybrała się wraz z przyjaciółkami na Mykonos. Na greckiej wyspie miał się odbyć wieczór panieński 37-latki, która w weekend miała stanąć na ślubnym kobiercu.

 

Podczas wycieczki doszło jednak do tragicznego wypadku. Samochód, którym podróżowały kobiety, zderzył się z innym pojazdem.

 

ZOBACZ: Siła uderzenia roztrzaskała auto. Tragiczny wypadek w Sosnowcu

 

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Ceccantini, matka trzyletniego dziecka, została przetransportowana do szpitala w Atenach. Jej stan był wówczas krytyczny, a kilka godzin później kobieta zmarła. Druga pasażerka pojazdu została ciężko ranna.

Wypadek na Mykonos. Tragiczny finał wieczoru panieńskiego

W sprawie wypadku wszczęto śledztwo. Jak dotąd greckie służby nie ujawniły jednak więcej szczegółów. Informacja o wypadku poruszyła mieszkańców Arezzo. 

 

Głos zabrał nawet burmistrz miejscowości, który złożył "najgłębsze wyrazy współczucia" rodzinie i bliskim kobiety.

 

ZOBACZ: Matka zapomniała o dziecku i poszła do pracy. Tragedia w Niemczech

 

"Niektóre wiadomości sprawiają, że odbiera nam mowę. Tragiczna śmierć Sary Ceccantini głęboko poruszyła całą naszą społeczność. Młode życie przerwane zbyt wcześnie, właśnie wtedy, gdy przygotowywała się do przeżycia jednej z najpiękniejszych chwil swojego życia" - napisał Marcello Comanducci w mediach społecznościowych. 

WIDEO: Prowadzi w sondażach prezydenckich we Francji i chwali Polskę: Może służyć jako przykład
mar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRECJAMYKONOSŚWIATWYPADEK SAMOCHODOWY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 