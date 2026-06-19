Pogrzeb zamiast ślubu. Tragiczny finał wieczoru panieńskiego
37-letnia Włoszka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło na greckiej wyspie Mykonos. Kobieta wybrała się do Grecji z grupą przyjaciółek, aby świętować swój wieczór panieński. Teraz zamiast ślubu odbędzie się jednak pogrzeb.
Sara Ceccantini, mieszkanka włoskiego miasta Arezzo, wybrała się wraz z przyjaciółkami na Mykonos. Na greckiej wyspie miał się odbyć wieczór panieński 37-latki, która w weekend miała stanąć na ślubnym kobiercu.
Podczas wycieczki doszło jednak do tragicznego wypadku. Samochód, którym podróżowały kobiety, zderzył się z innym pojazdem.
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Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Ceccantini, matka trzyletniego dziecka, została przetransportowana do szpitala w Atenach. Jej stan był wówczas krytyczny, a kilka godzin później kobieta zmarła. Druga pasażerka pojazdu została ciężko ranna.
Wypadek na Mykonos. Tragiczny finał wieczoru panieńskiego
W sprawie wypadku wszczęto śledztwo. Jak dotąd greckie służby nie ujawniły jednak więcej szczegółów. Informacja o wypadku poruszyła mieszkańców Arezzo.
Głos zabrał nawet burmistrz miejscowości, który złożył "najgłębsze wyrazy współczucia" rodzinie i bliskim kobiety.
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"Niektóre wiadomości sprawiają, że odbiera nam mowę. Tragiczna śmierć Sary Ceccantini głęboko poruszyła całą naszą społeczność. Młode życie przerwane zbyt wcześnie, właśnie wtedy, gdy przygotowywała się do przeżycia jednej z najpiękniejszych chwil swojego życia" - napisał Marcello Comanducci w mediach społecznościowych.Czytaj więcej