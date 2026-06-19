Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Prezydent zdecydował

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego w związku z nadaniem jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia "bohaterów UPA". Jak mówił w piątkowym orędziu, decyzja ta uderza w budowaną przez lata przyjaźń polsko-ukraińską.

- Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - powiedział Karol Nawrocki.

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- Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną, uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania - mówił prezydent.

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Karol Nawrocki podkreślił, że tragedia Polaków na Wołyniu i zbrodnicze działania Ukraińskiej Armii Powstańczej "nie podlegają negocjacjom". - Faktem jest, że ofiarami byli mieszkańcy wsi i miasteczek, całe rodziny, kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie byli żołnierzami na polu bitwy. Byli bezbronnymi cywilami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku - zaznaczył.

Jak dodał prezydent, Polska wielokrotnie "sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę" nadania jednej z jednostek wojskowych "nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA". Mimo to "stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie".

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Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest skierowana "przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa".

- Ukraina ma prawo do obrony swojej niepodległości, a Polska pozostaje orędownikiem jej suwerenności i integralności terytorialnej - mówił Nawrocki.

- Polska pozostaje gotowa do współpracy z Ukrainą. Polska pozostaje zwolennikiem dialogu. Ale Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości. Polska nie zgodzi się na gloryfikowanie tych, którzy mordowali polskich bezbronnych cywilów.

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Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły, w razie stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia".

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