Prawie 400 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem, odnotowali w piątek wieczorem strażacy w Wielkopolsce. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Z kolei w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala.

Burze, intensywne opady i wichury w Wielkopolsce

Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz powiedział, że według danych z godz. 21 strażacy w całym regionie otrzymali łącznie 386 zgłoszeń. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie zachodnich powiatów: kościańskiego - 99, nowotomyskiego - 59, międzychodzkiego - 50, leszczyńskiego - 48 i grodziskiego - 31. Halasz wskazał, że większość zgłoszeń dotyczy połamanych gałęzi i powalonych przez wichury drzew oraz - w mniejszym stopniu - zalanych budynków.

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Jak dotąd, w wyniku nawałnic w Wielkopolsce ranna została jedna osoba. W Lesznie na ul. Grunwaldzkiej na nastolatka przewróciło się powalone przez wiatr drzewo. Halasz podał, że poszkodowany doznał otwartego złamania nogi.

#RaportPogodowy

Pierwsze zgłoszenia dotyczące skutków porywów wiatru i intensywnych opadów deszczu zaczęły wpływać do wielkopolskich strażaków po g. 18:00.



Na g. 19:00 w Wielkopolsce odnotowano 78 zgłoszeń dot. skutków pogodowych. Najgorsza sytuacja w pow. międzychodzkim (33). pic.twitter.com/0z5SZpTEkm — KW PSP Poznań (@kwpsppoznan) June 19, 2026

Wielkopolska. Prawie 400 interwencji strażaków po nawałnicach

Z kolei w powiecie kościańskim powalone drzewo uderzyło w samochód, jednak kobieta podróżująca autem nie została ranna. W Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę tamtejszego szpitala, jednak nie wpłynęło to na pracę placówki i nie zagraża pacjentom. W związku z nawałnicą organizatorzy przerwali odbywające się na leszczyńskim lotnisku pokazy lotnicze Antidotum i zdecydowali o ewakuowaniu publiczności.

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Z kolei strażacy z powiatu międzychodzkiego, w związku z dużą liczbą zgłoszeń, zostali wsparci przez pluton ratowników z sąsiedniego powiatu szamotulskiego. Mają oni pomóc w wypompowywaniu wody z zalanych budynków. W Promnicach w powiecie poznańskim po godz. 20 najprawdopodobniej w wyniku uderzenia pioruna zapaliło się poddasze w budynku mieszkalnym.