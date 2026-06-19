Słowa Donalda Trumpa padły podczas wywiadu przeprowadzonego dla włoskiej telewizji La7. Donald Trump opowiadał o rozmowie, jaką przeprowadził przy okazji szczytu G7 z Giorgią Meloni. Jak wskazywał, szefowa włoskiego rządu "pewnie cieszy się", że w ogóle chciał przeprowadzić z nią konwersację. - Nie musiałem z nią rozmawiać - mówił.

- Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie. Tak bardzo chciała mieć ze mną zdjęcie. Nie zrobiłbym tego, ale zrobiło mi się jej żal - mówił amerykański prezydent.

Meloni odpowiada Trumpowi. "Ani ja, ani Włochy, nigdy nie błagamy"

Do słów Trumpa odniosła się już sama zainteresowana. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdziła, że "wypowiedzi Donalda Trumpa są całkowicie zmyślone". - Szczerze mówiąc, jestem zdumiona. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zachowuje się tak wobec swoich sojuszników. Co więcej, to nie pierwszy raz - wskazała.

- Mogę tylko powiedzieć, że rozczarowujące jest to, że nie wykazuje takiej determinacji w stosunku do przeciwników Zachodu i Stanów Zjednoczonych - powiedziała, dodając, że przywódców państw wrogich Europie i USA traktuje "z większą pobłażliwością".

ZOBACZ: "Moja władza nie ma żadnych ograniczeń". Zaskakujące słowa Trumpa o wojnie

- Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać: ani ja, ani Włochy nigdy nie błagamy - podsumowała Meloni.

W związku ze słowami Trumpa wizytę w USA odwołał włoski minister spraw zagranicznych. "Poważne i obraźliwe słowa prezydenta Trumpa pod adresem premier Giorgii Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu postanowiłem odwołać moją wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 21 i 22 czerwca" - napisał w mediach społecznościowych Antonio Tajani.

Tarcia na linii Meloni-Trump. Poszło o papieża i Iran?

Doniesienia o napięciach na linii Meloni-Trump pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak premier Włoch skrytykowała wypowiedzi amerykańskiego prezydenta na temat papieża Leona XIV. Słowa o tym, że głowa Kościoła jest "słaba w kwestii przestępczości i fatalna w polityce zagranicznej", "powinna wziąć się w garść" i "przestać ulegać radykalnej lewicy" Meloni uznała za wysoce niestosowne.

"Uważam za niedopuszczalne słowa prezydenta Trumpa o Ojcu Świętym. Papież jest głową Kościoła katolickiego i słuszne oraz normalne jest to, że apeluje o pokój i że potępia każdą formę wojny" - napisała premier Włoch w oświadczeniu.

ZOBACZ: Porozumienie USA z Iranem. "Donald Trump przegrał wojnę i negocjacje"

Prezydent USA zareagował, wskazując, że Meloni jest "bardzo inna niż myślał". - Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - mówił, podkreślając brak zaangażowania Włoch w wojnę z Iranem.