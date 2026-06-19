Michał Gulczyński w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn Michał Gulczyński. Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
Michał Gulczyński gościem programu "Najważniejsze pytania"
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
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