Michał Gulczyński w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn Michał Gulczyński. Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.

Dwóch prezenterów telewizyjnych, mężczyzna i kobieta, stoją obok siebie. Napisy pod nimi identyfikują ich jako Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Po prawej stronie obrazu znajduje się duży, żółty znak zapytania oraz napis "najważniejsze? pytania".
Polsat News
Michał Gulczyński gościem programu "Najważniejsze pytania"

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Poprzednie odcinki programu dostępne są TUTAJ.

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mbd / polsatnews.pl
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