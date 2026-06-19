Michał Gulczyński w programie "Najważniejsze pytania"

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

Poprzednie odcinki programu dostępne są TUTAJ.

WIDEO: Przydacz odpowiada byłemu szefowi z MSZ. "To bardzo daleko idący język" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl