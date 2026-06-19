Do tragedii doszło w środę w Schorndorf w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w południowych Niemczech. Jak donosi Bild, 44-latka zostawiła swoją 20-miesięczną córkę w samochodzie samą na kilka godzin. Kobieta miała zaparkować auto niedaleko żłobka i miejscowej hali sportowej, a następnie udała się do pracy, nie zabierając ze sobą dziecka.

Jak ustalił magazyn Bild, dziewczynka na kilka godzin została sama w foteliku na tylnym siedzeniu samochodu.

Tragedia w Niemczech. Matka zostawiła dziecko w rozgrzanym samochodzie

Wczesnym popołudniem 44-latka wyszła z pracy, aby odebrać córkę z żłobka. W tym momencie uświadomiła sobie swój tragiczny błąd. Gdy wróciła do samochodu, dziewczynka była już w stanie agonalnym.

Mimo wezwania na miejsce służb ratunkowych i podjętej próby reanimacji, dziecko zmarło. Przyczyną zgonu był prawdopodobnie udar cieplny spowodowany wielogodzinnym przebywaniem w nagrzanym samochodzie bez jedzenia i picia. Prokurator zlecił sekcję zwłok dziewczynki.

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Rzecznik miejscowej policji w rozmowie z magazynem Bild przekazał, że na ten moment śledczy nie zakładają, że kobieta działała celowo.

– Na obecnym etapie wychodzimy z założenia, że matka zapomniała o dziecku – powiedział. Prokuratura w Stuttgarcie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. 44-letnia matka dziecka nie złożyła jeszcze wyjaśnień.

Nieuwaga może skończyć się tragicznie. W upały rodzice zostawiają dzieci w autach

Do podobnej tragedii doszło pod koniec maja w Hiszpanii. Dwuletnia dziewczynka, którą ojciec pozostawił samą w samochodzie na kilka godzin, przekonany, że odwiózł ją już wcześniej do żłobka. Zaaferowany rozmową telefoniczną zapomniał o siedzącym na tylnym siedzeniu dziecku i pojechał do pracy. Dziecko nie przeżyło.

Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Brión w północno-zachodniej Hiszpanii podczas blisko fali 40-stopniowych upałów.

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W okresie letnim służby ratunkowe nieustannie apelują do rodziców dzieci, aby nie pozostawiały swoich pociech w samochodzie nawet na kilka minut, szczególnie w upalne dni. Temperatura w aucie nagrzewa się wówczas błyskawicznie, co może powodować omdlenia, udary, a nawet doprowadzić do śmierci.

O ostrożność w tym zakresie apeluje się również do właścicieli zwierząt.