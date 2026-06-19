Kolejne ustawy z podpisem prezydenta. Nawrocki zdradza szczegóły

Karol Nawrocki poinformował w swoim piątkowym wpisie, że "konsekwentnie podpisuje te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków". Przekazał przy tym, że od chwili objęcia urzędu zawetował łącznie 37 ustaw, a podpisał 229.

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"Ponad 85 proc. ustaw uzyskało moją akceptację" - podkreślił.

Sześć ustaw z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił

Informując o swojej najnowszej decyzji, Nawrocki przekazał, że podpisał w piątek sześć ustaw. Jedna z nich stanowiła nowelizację "integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie". Celem ustawy dotyczącej interpretacji przepisów o podatkach lokalnych jest, by interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a dotyczące podatków lokalnych, były publikowane w jednej ogólnopolskiej bazie, a więc w prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową systemie Informacji Celno-Skarbowej Eureka.

Dzięki temu - według autorów tej regulacji - podatnicy z całej Polski będą mogli łatwo sprawdzić, jak samorządy stosują przepisy dotyczące podatków i opłat. Dotychczas interpretacje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych były publikowane oddzielnie w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

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Zdaniem prezydenta celem kolejnej podpisanej przez niego ustawy jest "uproszczenie w rozliczaniu podatków". W praktyce zakłada ona m.in. likwidację obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) oraz w zakresie podatku VAT i akcyzowego, czego nie wymagają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego. Porządkuje też przepisy i ogranicza częstotliwość składania formularzy MDR.

W ustawie znalazły się także artykuły, które mają doprecyzować regulacje o terminach ulegających wydłużeniu, jeśli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień wolny, a także których celem jest doprecyzowanie zapisów dotyczących zaokrąglania odsetek za zwłokę. Pojawia się możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności. Nowela znosi obowiązek składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, a także uzupełnia regulacje dotyczące zwrotu podatku, terminów zwrotu nadpłaty oraz jej oprocentowania.

Przepisy mają też umożliwić wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych na podstawie danych znanych organowi podatkowemu z urzędu bez uprzedniego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania.

Karol Nawrocki podpisał kolejne ustawy. W Łodzi powstanie Wojskowa Akademia Medyczna

Kolejna z ustaw stanowi o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która ma kształcić wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników. Utworzenie WAM w Łodzi ma zabezpieczyć aktualne potrzeby Sił Zbrojnych RP i wyzwania stojące przed wojskową służbą zdrowia wyzwania, nie tylko w kontekście zabezpieczenia medycznego resortu, ale także wojsk sojuszu NATO. Jednocześnie ma też wzmocnić powszechny system opieki zdrowotnej, a tym samym bezpieczeństw zdrowotne obywateli.

Ma to być także element długofalowej polityki państwa w zakresie obronności, odporności kryzysowej oraz zabezpieczenia medycznego żołnierzy, która nabrała szczególnego znaczenia po wybuchu w 2022 r. wojny za wschodnią granicą Polski. W uczelni, która ma powstać od 1 lipca, kształcić się mają m.in. lekarze, dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy farmaceuci.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej uczelnia będzie kształcić jednocześnie ok. 800–1200 studentów, osiągając poziom ok. 250–350 absolwentów rocznie.

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Karol Nawrocki przekazał, że podpisał także ustawy, których celem jest: dopasowanie zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń, utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej czy ochrona Polaków "przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej".

W praktyce chodzi kolejno o: ustawę zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego oraz o ustawę w sprawie ustawy z dnia 29 maja 2026 r. o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej.

Więcej informacji wkrótce.