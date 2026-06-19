Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie odpowiadała na pytania Marka Tejchmana w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.