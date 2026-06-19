Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie odpowiadała na pytania Marka Tejchmana w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Kobieta z jasnymi włosami i kolczykami, ubrana w jasnoniebieski sweter, siedzi na tle nocnego, rozświetlonego miasta.
Polsat News
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie były ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski.

 

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

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mbd / polsatnews.pl
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