Na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z prognozowanymi burzami. "Nad region w ciągu najbliższej godziny wkroczy znad Niemiec dobrze zorganizowana komórka burzowa" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"W stronę Szczecina zmierza silna burza superkomórkowa. Niesie ona nawalny opad deszczu, jest aktywna elektrycznie. Możliwe są także opady dużego gradu oraz silny wiatr" - dodaje Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku.

Dla osób przebywających w części województwa zachodniopomorskiego alert przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś (19.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - ostrzega RCB.

Burza idzie do Polski. IMGW ostrzega

Nawałnicy towarzyszy "duża ilość wyładowań" oraz ulewny deszcz. Meteorolodzy szacują, że natężenie opadów może wynieść około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Potężny żywioł niesie ze sobą również opady gradu, a porywy wiatru "mogą sięgać około 70 km/h".

Jak informują eksperci z IMGW, komórka burzowa będzie przemieszczać się z zachodu na wschód, a następnie skręci w kierunku południowo-wschodnim.

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Alert I stopnia przed burzami wydano dla części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenie wygasa w nocy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Paraliż komunikacyjny w Niemczech. Zerwana sieć, zablokowane tory

Front dał się już mocno we znaki naszym zachodnim sąsiadom. Portal t-online informuje o paraliżu na kolei. Po przejściu nawałnic całkowicie wstrzymano ruch pociągów na kluczowych trasach Hamburg-Hanower oraz Hamburg-Brema.

Bezpośrednią przyczyną awarii były uderzenia piorunów, które poważnie uszkodziły instalacje elektryczne. Na miejscu bez przerwy pracują służby techniczne. Trwa wyścig z czasem, a ruch kolejowy ma być przywracany stopniowo.

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mbd / polsatnews.pl / Interia / PAP