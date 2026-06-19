Groźny incydent przed pokazem lotniczym. Pilot doznał obrażeń

Polska

Podczas treningu odbywającego się przed rozpoczęciem Antidotum Airshow w Lesznie doszło do incydentu z udziałem samolotu OV-10 Bronco. Maszyna miała mieć problem podczas lądowania. Organizatorzy informują o zablokowanej drodze startowej na lotnisku. Pilot doznał obrażeń, ale jego stan oceniany jest jako dobry.

KW PSP Poznań
Incydent przed Airshow w Lesznie

Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:00 na pasie startowym lotniska w Lesznie-Strzyżewicach, gdzie trwały poranne treningi przed Antidotum Airshow Leszno. Pilot samolotu OV-10 Bronco napotkał problem podczas lądowania. Według wstępnych ustaleń, podwozie maszyny się nie wysunęło. Konieczne było lądowanie awaryjne.

 

Straż pożarna podaje, że nie doszło do pożaru ani rozbicia samolotu.

 

Doniesienia o incydencie potwierdzają organizatorzy wydarzenia. Jak informują, pilot jest w dobrym stanie, choć "doznał nieznacznych obrażeń".

Incydent przed Airshow w Lesznie. Pas startowy zablokowany

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Tomasz Kuchciński przekazał w rozmowie z Interią, że incydent jest badany, a jego okoliczności wyjaśniane. - W tej sprawie zostanie sporządzony odpowiedni raport - zapewnił.

 

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We wpisie w mediach społecznościowych Antidotum Airshow Leszno poinformowano, że droga startowa lotniska pozostaje obecnie zablokowana. Pokazy mają się jednak odbyć "z dużym prawdopodobieństwem". Jak wskazano, możliwe są opóźnienia oraz zmiany w programie. Przygotowywanych ma być kilka wariantów harmonogramu, w zależności od dostępu do drogi startowej.

 

"Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najbardziej atrakcyjny program pokazów. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów komunikacji" - napisano.

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Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
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