Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun udostępnił na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym widać poruszającego się deptakiem niedźwiedzia. "To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność" - ostrzegł mieszkańców.

Bakun poinstruował także, co należy robić w przypadku spotkania na swojej drodze dzikiego zwierzęcia. "Proszę nie próbować się zbliżać i natychmiast powiadomić Straż Miejską lub Policję" - napisał.

Niedźwiedź w Przemyślu. Straż Miejska intensyfikuje działania

Informację o pojawieniu się niedźwiedzia w Przemyślu potwierdził w rozmowie z Interią komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja. Według dotychczasowych ustaleń zwierzę poruszało się w pobliżu Starego Miasta, a następnie udało się w inny obszar. Ostatecznie drapieżnik przepłynął rzekę i oddalił się w nieznanym kierunku.

W czwartkowy wieczór Straż Miejska otrzymała co najmniej kilka zgłoszeń dotyczących zwierzęcia. Nie ma informacji, aby ktokolwiek został zaatakowany przez niedźwiedzia, lecz służby zostały zmobilizowane do dodatkowych działań.

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- Teraz wszystkie nasze siły są skierowane w okolice parku, gdzie ostatnio był widziany, aby sprawdzić, czy ewentualnie niedźwiedź nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta - powiedział komendant Geneja.

Chwile grozy w Przemyślu. W mieście pojawił się niedźwiedź

To pierwszy potwierdzony przypadek niedźwiedzia w centralnej części Przemyśla. Wiele wskazuje na to, że incydent zaniepokoił mieszkańców. Wpis Bakuna w mediach społecznościowych zebrał jak dotąd ponad 240 komentarzy, a niektórzy internauci udostępniali własne nagrania.

Część komentujących wskazywała również konkretne nazwy ulic, na których widziane było zwierzę. Jeszcze inni zwracali uwagę na zachowanie niedźwiedzia, wskazując, że mógł on być zdezorientowany.

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"Szok! Niedźwiedź na rynku w Przemyślu" - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Woś, również zamieszczając nagranie.