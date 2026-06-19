Rozegrany w środę mecz między Argentyną i Algierią wywołał spore emocje wśród widzów. Największa sensacja przypadła w 31. minucie spotkania, gdy argentyński napastnik Lionel Messi zaatakował algierskiego obrońcę Aissę Mandiego, trafiając go w łydkę. 38-letni laureat Złotej Piłki nie został napomniany przez sędziego Szymona Marciniaka.

Część ekspertów i kibiców zakwestionowało decyzję polskiego sędziego, twierdząc, że za tego typu atak Messi powinien zostać usunięty z boiska. Nagranie przedstawiające tę sytuację stało się viralem w portalach społecznościowych na całym świecie oraz przedmiotem licznych kontrowersji.

Zdaniem niektórych kibiców podobny incydent powinien poskutkować dla Messiego czerwoną kartką.

Algierska Federacja Piłkarska po przegranym meczu mistrzostw świata z Argentyną (0:3) złożyła oficjalne odwołanie do FIFA‼️⚽



Kwestionują fakt, że Lionel Messi nie otrzymał czerwonej kartki za atak na rywala... Arbitrem spotkania był Szymon Marciniak👀 pic.twitter.com/WZwJHODLcx — Polsat Sport (@polsatsport) June 19, 2026

Mecz Algieria-Argentyna. Do FIFA trafiła skarga na polskiego sędziego

Algierska Federacja Piłkarska (FAF) w odwołaniu do FIFA uwzględniła incydent z udziałem Argentyńczyka. To jednak nie jedyna sytuacja, która wzbudziła wątpliwości ekspertów podczas środowego meczu. W 74. minucie reprezentant Argentyny Alexis Mac Allister trafił łokciem algierskiego pomocnika Ibrahima Mazę. Po uderzeniu w twarz piłkarz padł na murawę, lecz nie spotkało się to z reakcją sędziego i asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego.

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Skarga Algierii wymierzona jest bezpośrednio w sędziego Szymona Marciniaka, którego błędna - zdaniem FAF - decyzja miała znacząco wpłynąć na wynik meczu w grupie J. Algierczycy domagają się pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności i rozważenia powtórzenia spotkania obu drużyn.

Bez względu na finał wniosku złożonego w FIFA, środowy mecz przeszedł do historii argentyńskiego futbolu. Leo Messi, który w tym konkretnym spotkaniu zdobył trzy gole, zrównał rekord Niemca Miroslava Klose i z dorobkiem 16 jest obecnie najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata.

Messi został również pierwszym piłkarzem, który ma na koncie grę na sześciu mundialach.