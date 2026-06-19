Burza wokół sędziego Szymona Marciniaka. Do FIFA wpłynęła oficjalna skarga

Świat

Algierska Federacja Piłkarska (FAF) po przegranym meczu na mundialu z Argentyną (0:3) złożyła oficjalne odwołanie do FIFA. Organizacja zakwestionowała fakt, że Lionel Messi nie otrzymał czerwonej kartki za atak na rywala. Sędzią podczas meczu był Szymon Marciniak.

Sędzia Szymon Marciniak na boisku piłkarskim, ubrany w czarną koszulkę i spodenki, stoi w kierunku widza z rozłożonymi rękami.
PAP/EPA/AMY KONTRAS
Sędzia Szymon Marciniak w centrum uwagi po kontrowersjach w meczu Argentyna - Algieria

Rozegrany w środę mecz między Argentyną i Algierią wywołał spore emocje wśród widzów. Największa sensacja przypadła w 31. minucie spotkania, gdy argentyński napastnik Lionel Messi zaatakował algierskiego obrońcę Aissę Mandiego, trafiając go w łydkę. 38-letni laureat Złotej Piłki nie został napomniany przez sędziego Szymona Marciniaka.

 

Część ekspertów i kibiców zakwestionowało decyzję polskiego sędziego, twierdząc, że za tego typu atak Messi powinien zostać usunięty z boiska. Nagranie przedstawiające tę sytuację stało się viralem w portalach społecznościowych na całym świecie oraz przedmiotem licznych kontrowersji.

 

Zdaniem niektórych kibiców podobny incydent powinien poskutkować dla Messiego czerwoną kartką.

 

Mecz Algieria-Argentyna. Do FIFA trafiła skarga na polskiego sędziego

Algierska Federacja Piłkarska (FAF) w odwołaniu do FIFA uwzględniła incydent z udziałem Argentyńczyka. To jednak nie jedyna sytuacja, która wzbudziła wątpliwości ekspertów podczas środowego meczu. W 74. minucie reprezentant Argentyny Alexis Mac Allister trafił łokciem algierskiego pomocnika Ibrahima Mazę. Po uderzeniu w twarz piłkarz padł na murawę, lecz nie spotkało się to z reakcją sędziego i asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego.

 

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Skarga Algierii wymierzona jest bezpośrednio w sędziego Szymona Marciniaka, którego błędna - zdaniem FAF - decyzja miała znacząco wpłynąć na wynik meczu w grupie J. Algierczycy domagają się pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności i rozważenia powtórzenia spotkania obu drużyn.

 

Bez względu na finał wniosku złożonego w FIFA, środowy mecz przeszedł do historii argentyńskiego futbolu. Leo Messi, który w tym konkretnym spotkaniu zdobył trzy gole, zrównał rekord Niemca Miroslava Klose i z dorobkiem 16 jest obecnie najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. 

 

Messi został również pierwszym piłkarzem, który ma na koncie grę na sześciu mundialach. 

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Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
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