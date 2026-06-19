Strażniczki opowiadają, że zgłoszenie dotyczyło nielegalnej sprzedaży lemoniady przez nieletniego.

- Podjechałyśmy na miejsce we dwie. Zobaczyłyśmy, że chłopiec faktycznie sprzedaje lemoniadę. Gdy zapytałyśmy w jakim celu to robi, odpowiedział nam, że zbiera na książki do szkoły. Bardzo nas to urzekło i nie potrafiłyśmy podejść do tego bardzo służbowo - relacjonuje Aleksandra Furmantowicz ze straży miejskiej w Bogatyni.

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Będące na miejscu strażniczki zaprosiły następnie na miejsce drugi patrol i wspólnie złożyły się na zakup sprzedawanego przez chłopca napoju. - Chciałyśmy, by wilk był syty i owca cała. Chciałyśmy, by kontrola przebiegła prawidłowo, ale także, żeby chłopiec też na tym zyskał i faktycznie miał możliwość uzbierać na książki - opowiada strażniczka.

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12-letni Fabian mówi, że gdy zobaczył strażniczki obawiał się, że może dostać mandat. Przyznał jednak, że panie były względem niego bardzo miłe. - Cieszę się, że sprzedaję lemoniadę, a nie siedzę w domu przy telefonie - stwierdził chłopiec.

Z kolei babcia chłopca przyznaje, że cała sytuacja bardzo ją wzruszyła i przyznała, że strażniczki zachowały się pięknie. Kobieta przyznała także, że chłopiec regularnie pomaga w domowym budżecie.

Cała sytuacja wywołała wiele emocji także u matki chłopca. Kobieta przyznała, że jest bardzo wzruszona i wdzięczna strażniczkom za ich zachowanie.

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Reporterka Polsat News Katarzyna Janka podkreśliła natomiast, że w Polsce nie ma przepisów regulujących oddolne inicjatywy takie jak sprzedaż lemoniady lub rysunków. Strażniczki podkreśliły jednak, aby rodzice zwracali uwagę na to, czym zajmują się ich dzieci.

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bp / polsatnews.pl