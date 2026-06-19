Podczas piątkowej konferencji prasowej w Brukseli Donald Tusk został poproszony o komentarz ws. niedawnej afery z udziałem polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier powiedział, że służby zajmują się już wyjaśnianiem tej sprawy, a osoby zaangażowane w proceder leczenia polityków KO i członków ich rodzin poza kolejką poniosą konsekwencje.

- Będę zwracał się do prokuratora generalnego, ze względu na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie. Nieważne jest dla mnie, dla kogo będzie ono przykre - mówił Tusk. Jak dodał, "ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca".

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Afera w Szpitalu Południowym. Premier: sprawa musi być wyjaśniona

Premier oświadczył, że nie będzie rozstrzygał o tym, kto konkretnie zawinił, jeśli chodzi o sytuację w warszawskim szpitalu. Przypomniał jednak, że wyrzucony z szeregów Koalicji Obywatelskiej 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk, który kontrolował realizację badań i zabiegów bez kolejki, poniósł już konsekwencje swoich działań.

- Mamy do czynienia nie tylko z aferą tego młodego lekarza. Jak wiecie, tutaj konsekwencje były dla niego przykre i bardzo szybkie, zanim dojdzie do konsekwencji o charakterze prawnym - powiedział Tusk. Lekarz, który pełnił funkcję radnego Warszawy, zrzekł się mandatu i zwrócił szpitalowi część pieniędzy. W ubiegłym roku miał zarobić łącznie 1,6 mln zł.

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Premier zaznaczył, że w warszawskim Szpitalu Południowym zlecono już kontrolę Najwyższej Izby Kontroli oraz audyt prowadzony przez urząd miasta. - Nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan - zapewnił.

- Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, sprawa musi być wyjaśniona do samego końca - podsumował premier.

Jak informował w czwartek szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, postępowanie toczące się w sprawie Szpitala Południowego "będzie na pewno pod jego nadzorem". Ze względu na znaczenie społeczne sprawy, "nie może być tutaj żadnych nacisków politycznych".

Szybka kolejka w szpitalu dla polityków KO. Media: prezydent Warszawy był powiadomiony

Portal Zero.pl ujawnił w środę kulisy przyjmowania na SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie polityków Koalicji Obywatelskiej i ich bliskich poza kolejką. Działacze partyjni mieli mieć wykonywane badania niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, kierowano ich również do specjalnie wydzielonego komfortowego pokoju.

Specjalną kolejkę miał koordynować 29-letni lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej. Szpital rozwiązał z nim umowę po wyjściu na jaw nielegalnego procederu.

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Według najnowszych doniesień portalu Zero.pl, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski miał być powiadomiony o całej sytuacji przez byłego ordynatora placówki już w lipcu 2025 roku.

"Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji" - komentował Trzaskowski.