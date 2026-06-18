Zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Trzaskowski podjął decyzję
Polska
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. "Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje - także personalne. Kolejne decyzje niebawem" - dodał.
O swojej decyzji prezydent Warszawy poinformował w mediach społecznościowych. "Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany" - napisał na platformie X.
Wkrótce więcej informacji...
Czytaj więcej
WIDEO: Lekarz bez specjalizacji, a zarazem radny KO zarobił 1,6 mln zł na SOR-ze. "Nie wierzę w takie przypadki"