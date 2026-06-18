Zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Trzaskowski podjął decyzję

Polska

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. "Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje - także personalne. Kolejne decyzje niebawem" - dodał.

Afera w warszawskim szpitalu. "Cały zarząd odwołany"

O swojej decyzji prezydent Warszawy poinformował w mediach społecznościowych. "Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany" - napisał na platformie X.

 

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