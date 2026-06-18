Zagrała Samarę w "The Ring". Nie żyje aktorka Daveigh Chase. Miała 35 lat

Kultura

Nie żyje Daveigh Chase. Amerykańska aktorka była znana m.in. z "The Ring", gdzie wcieliła się w charakterystyczną postać Samary Morgan, ale i dubbingowej roli w "Lilo i Stich", zmarła w wieku 35 lat. Przyczyną śmierci były powikłania bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i zakażenia krwi.

Portret kobiety w zbliżeniu, patrzącej na widza z uśmiechem. Kobieta ma długie, falujące włosy i jest ubrana w ciemną, koronkową sukienkę.
AP Photo/Chris Pizzello
W wieku 35 lat zmarła Daveigh Chase. Wcieliła się w rolę Samary Morgan w "The Ring"

Daveigh Chase zmarła w szpitalu w wieku 35 lat. Jak przekazał gazecie "New York Times" ojciec amerykanki, powodem śmierci artyskti powikłań bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i zakażenia krwi. Miała 35 lat.

 

Chase miała 11 lat, gdy film "Lilo i Stich" stał się hitem kasowym. Podłożyła w nim głos pod główną bohaterkę, a następnie kontynuowała tę rolę w projektach telewizyjnych i grach wideo. Została również obsadzona jako angielska wersja głosowa Chihiro, głównej bohaterki filmu "Spirited Away" studia Ghibli, który zdobył Oscara za najlepszy film animowany.

Nie żyje Daveigh Chase. Amerykańska aktorka miała 35 lat

Jej kariera jako dziecięcej aktorki obejmowała również role w filmach fabularnych. Zagrała młodszą siostrę Jake'a Gyllenhaala w filmie "Donnie Darko".

 

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W 2002 roku Chase wcieliła się w rolę Samary Morgan, która wyczołgiwała się z telewizorów w filmie "The Ring". Ta rola przyniosła jej nagrodę MTV Movie Award w kategorii "Najlepsza postać negatywna" w 2003 roku.

 

Serwis TMZ ustalił tożsamość jej partnera jako Roya Hernandeza. Ten miał stworzyć stronę internetową w celu zebrania funduszy na opiekę zdrowotną dla aktorki. Szczegółowo opisał na niej niektóre problemy ze zdrowiem Chase. Para była bezdomna i mieszkała w pobliżu szpitala, w którym aktorka ostatecznie zmarła.

jkn / polsatnews.pl / AFP
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