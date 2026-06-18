Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Donald Tusk: Podejrzewany ujęty

Polska

"Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW" - przekazał w czwartek premier Donald Tusk. Jak uściślił, osoba ta "posługuje się gruzińskim paszportem". "Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - zapewnił we wpisie na platformie X.

Premier Donald Tusk przemawia do zebranych. W prawym górnym rogu zdjęcie przedstawiające fragment miejsca zdarzenia po zabójstwie, z widocznymi nogami leżącej osoby.
PAP/Radek Pietruszka; Policja Lubelska/X
Premier Donald Tusk o zatrzymanym ws. zabójstwa w Białej Podlaskiej

Sprawa dotyczy zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. 44-letni mężczyzna był krytykiem polityki Kremla. Był znany m.in. z tworzenia karykatur szydzących z Władimira Putina czy Ramzana Kadyrowa. Jak informowała Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, w poniedziałek, między godziną 9.30 a 9.45, nieznany sprawca zastrzelił na ulicy obywatela Rosji, oddając do niego pięć strzałów z broni palnej.

 

- Do ofiary podszedł dotychczas nieustalony mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, napastnik podszedł bliżej i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości - relacjonował rzecznik prokuratury. Kule trafiły mężczyznę w głowę oraz górną część klatki piersiowej.

 

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Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców) - dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Tusk o podejrzanym: Posługuje się gruzińskim paszportem

Wcześniej w sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów. W środę prokuratura poinformowała, że zostali oni zwolnieni, gdyż okazało się, że nie mają związku z zabójstwem Rosjanina. 

 

W czwartek premier Donald Tusk przekazał za pośrednictwem serwisu X, że służby zatrzymały osobę "posługującą się gruzińskim paszportem", która jest podejrzewana o udział w dokonaniu tej zbrodni. Dodał, że obecnie trwa ustalanie zleceniodawcy zabójstwa. Do sprawy odniósł się również szef MSWiA Marcin Kierwiński, który podkreślił, że ujęcie tej osoby było możliwe dzięki wspólnej pracy służb. 

 

Dzień przed zatrzymaniem podejrzanego Tusk mówił, że wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, ale trzeba czekać "na dowody i bardziej konkretne przesłanki". Jego zdaniem, jeśli było to morderstwo na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. – To jest terroryzm państwowy – zaznaczył premier. 

 

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Zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja przekazała nowe informacje

Policja Lubelska wskazała we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, że do zatrzymania podejrzanego doszło nad ranem pod Warszawą. "Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela" - przekazali mundurowi. 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak informował w środę, że "nadal będą dokonywane legitymowania, zatrzymywania pojazdów, przeszukania miejsc i pomieszczeń", w związku z czym "może dochodzić do zatrzymywania osób, które mogą mieć jakikolwiek związek z tym postępowaniem". 

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wka/ag / polsatnews.pl
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