Jak podają ukraińskie media, pierwszy wybuch słyszany był w Kijowie w czwartek około godziny 1:30 czasu lokalnego.

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Informację o ataku potwierdził na Telegramie szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko, który zaapelował do mieszkańców o ukrycie się "w bezpiecznych miejscach". Na ten moment nie przekazał on żadnych informacji o rannych czy ofiarach.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów. Drugi taki atak w tym tygodniu

W ukraińskiej stolicy zawyły syreny ostrzegające przed atakiem z powietrza. Zdaniem Kyiv Independent alarm został chwilowo odwołany około godziny 2:39, jednak nieco ponad godzinę później syreny znów zawyły. Serię eksplozji odnotowano także w miejscowościach Sumy i Połtawa.

Ukraińskie media podkreślają, że czwartkowy incydent to drugi w tym tygodniu atak na Kijów. Miasto znalazło się pod ostrzałem także w poniedziałek. Rannych zostało wówczas 35 osób, a pięć poniosło śmierć.

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W poniedziałkowym ataku jedna z rakiet trafiła w katedrę Uspieńską w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. Jak przekazał na Telegramie Tkaczenko, sobór stanął w płomieniach, podobnie jak pobliski wieżowiec mieszkalny.

Niespokojna noc na froncie. Płonie rafineria ropy naftowej w Moskwie

Rosyjska agencja TASS podała w czwartek, że pod ostrzałem znalazła się rafineria ropy naftowej w Moskwie. Informację tę potwierdził w mediach społecznościowych mer tego miasta, Siergiej Sobianin, który wskazał, że na obiekt spadło kilka dronów.

"Siły obrony powietrznej nadal odpierają masowy atak. Kilka dronów zdołało dotrzeć do rafinerii w Moskwie. Podejmowane są środki, by wyeliminować konsekwencje" - przekazał, informując, że rosyjskie siły obrony powietrznej zdołały zestrzelić łącznie 52 drony lecące w kierunku stolicy.

The Moscow Oil Refinery was hit again during a large Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/vv5b83YRxi — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Agencja Reutera przypomniała, że to drugi tego typu atak w tym tygodniu. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamieścił na swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, że Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej stanęła w ogniu. "To uczciwa odpowiedź na rosyjskie ataki i odpowiedź na przedłużanie wojny, która musi zostać zakończona" - napisał.