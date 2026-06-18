Waldemar Żurek w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i krawacie z Orderem Odrodzenia Polski.
Polsat News
Waldemar Żurek w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem zarządu Fundacji SET "Security-Energy-Technology" i byłym prezesem PGE.

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" są dostępne TUTAJ.

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mbd / polsatnews.pl
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