Już mniej niż doba została do nadejścia pierwszej w tym roku fali upałów. Z południowego zachodu napłyną masy gorącego powietrza, które od piątku będą się stopniowo rozlewać na kolejne tereny Polski. Nie będzie to jednak spokojna zmiana pogody. Wraz z upałami wrócą niebezpieczne burze, których będzie coraz więcej - ostrzega IMGW. Alerty przed groźnymi zjawiskami w weekend obejmą cały kraj.

Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było. Publikują ostrzeżenia

Zbliża się najgorętszy okres od początku roku. W piątek na zachodzie temperatury wzrosną do 32 st. C. W reszcie kraju również będzie gorąco, ale nie aż tak: w centrum zanotujemy 25, a na Suwalszczyźnie do 22 st. C.

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Z powodu prognozowanych upałów w zachodniej części kraju synoptycy IMGW planują w piątek wydać ostrzeżenia drugiego stopnia, które swoim zasięgiem obejmą województwa:

lubuskie ;

; południowo-zachodnią cześć zachodniopomorskiego ;

; większość wielkopolskiego (bez krańców na północy i wschodzie);

(bez krańców na północy i wschodzie); północno-zachodnie powiaty dolnośląskiego ;

; wschodniej części śląskiego.

IMGW W piątek upalnie będzie na zachodzie i lokalnie na południu Polski

Upały nie oznaczają, że wszędzie będzie spokojnie. Z czasem zacznie się chmurzyć i na południowym zachodzie i zachodzie może przelotnie popadać deszcz, a lokalnie zagrzmi.

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Burz tego dnia można się spodziewać w zachodniej części kraju. Lokalnie mogą być dość silne i przynieść ulewy z sumą opadów dochodzącą do około 30 litrów wody na metr kwadratowy i gradem o średnicy do 2-3 centymetrów. W trakcie burz mogą też wystąpić niebezpieczne wichury, dochodzące w porywach do 80 km/h.

Tego typu mieszanka upałów i burz może się powtarzać w kolejnych dniach. Przez cały weekend pogoda może być bardzo wymagająca.

Burze wymieszają się z upałem. Niebezpieczna mieszanka pogodowa

Upał z czasem rozprzestrzeni się na niemal cały kraj. W sobotę szczególnie silny będzie na Ziemi Lubuskiej, gdzie może dochodzić do 34 st. C. W centrum zanotujemy około 30, a w pozostałych miejscach Polski będzie przeważnie od 26 do 27 st. C.

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W pierwszej połowie weekendu ostrzeżenia przed upałami swoim zasięgiem mają objąć zdecydowaną większość województw: na zachodzie, południu i miejscami w centrum będą to pomarańczowe, a na północy, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu i Lubelszczyźnie - żółte alerty.

Mają też zostać wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, podczas gdy na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce będą to ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW Sala upałów w sobotę nabierze mocy. Do tego na zachodzie trzeba też będzie uważać na niebezpieczne burze z ulewami i wichurami

Burze i intensywniejsze opady deszczu pojawią się przeważnie w drugiej połowie dnia. Burze znowu przyniosą lokalne ulewy oraz silny wiatr, którego podmuchy dojdą do 75 km/h.

Niebezpieczna aura utrzyma się do samego końca weekendu. Niedziela będzie pod tym względem nawet bardziej wymagająca od soboty. Nad Polskę napłynie więcej chmur, deszcz popada też intensywniej.

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Niedzielne burze możliwe będą w zdecydowanej większości kraju, z wyjątkiem zachodu. Do wielu miejsc sprowadzą ulewy oraz porywisty wiatr do 75 km/h. Ostrzeżenia drugiego stopnia z ich powodu obejmą Ziemię Łódzką, Mazowsze i Lubelszczyznę, podczas gdy w większości regionów będą to żółte alerty.

W wielu częściach kraju burze wystąpią podczas intensywnego upału, osiągającego na południowym wschodzie 33 st. C, a w centrum do 30-31 st. C. Może być duszno, parno i nieprzyjemnie.

IMGW W niedzielę upały i burze możemy odnotowywać w zdecydowanej większości Polski. W wielu miejscach mają z tego powodu obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Wiele wskazuje na to, że najbliższe dni będą dla nas bardzo wymagające, więc warto szczególnie uważać, zwłaszcza na seniorów, dzieci czy osoby przewlekle chore. Dla nisz warunki mogą być szczególnie obciążające.