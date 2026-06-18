Amerykanie grożą interwencja militarną w Meksyku. "Zastrzegamy sobie prawo"

W rozmowie z telewizją Univision wiceprezydent USA JD Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań militarnych na terytorium Meksyku, jeśli będzie to konieczne do ochrony obywateli USA - przekazał meksykański dziennik "El Universal".

- Jeśli meksykański kartel narkotykowy zamierza przemycić do Stanów Zjednoczonych dużą partię broni i fentanylu (...), to oczywiście musimy go ścigać - podkreślił Vance, odnosząc się do możliwych działań Waszyngtonu.

JD Vance nie wyklucza działań militarnych USA w Meksyku

Jednocześnie wiceprezydent podkreślił, że USA "nie chcą tego robić", ale uznają zwalczanie karteli za konieczne. Dodał, że Waszyngton deklaruje współpracę z władzami Meksyku, aby upewnić się, że będą one w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym problemem.

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Wcześniej w środę prezydent Donald Trump, na marginesie szczytu G7, oświadczył, że Meksyk utracił kontrolę nad państwem, które – jego zdaniem - jest w dużej mierze zdominowane przez kartele. Ocenił też prezydentkę Claudię Sheinbaum jako "bardzo dobrą kobietę, ale bardzo przestraszoną" - podał "El Universal".

Na początku maja Trump ostrzegł, że "jeśli oni (Meksyk - red.) nie podejmą się tego zadania (eliminacji karteli), my to zrobimy".

Sheinbaum wielokrotnie podkreślała natomiast, że jej rząd stanowczo odrzuca możliwość ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, w tym obecność wojsk USA na terytorium Meksyku.