"Spotkałem się z premierem Polski Donaldem Tuskiem w Brukseli" - poinformował w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

Z nagrania opublikowanego przez prezydenta Ukrainy wynika, że oprócz Zełenskiego i Tuska w spotkaniu wzięli również udział ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oraz przedstawicielka RP przy UE Agnieszka Bartol.

Tusk spotkał się z Zełenskim. "Jestem wdzięczny Polsce"

Ukraiński przywódca wyjaśnił, że podczas spotkania omówiono "kwestie dwustronnej agendy oraz europejskiej integracji Ukrainy, a także wyzwania, które pozostają dla wszystkich krajów Europy z powodu rosyjskiej agresji".

"Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, i to jest coś, co naprawdę ma znaczenie dla naszego regionu i całej Europy" - podkreślił Zełenski.

"Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdej narodu, który żyje obok Rosji, muszą być chronione" - dodał.

I met with Prime Minister of Poland @donaldtusk in Brussels. We discussed issues on the bilateral agenda and Ukraine’s EU integration, as well as remaining challenges facing all European countries because of Russian aggression.



I am grateful to Poland for supporting Ukraine from… pic.twitter.com/Zv4XKz1zW8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Napięcie w relacjach Polski z Ukrainą. Poszło o "Bohaterów UPA"

Do spotkania polityków doszło w momencie napięcia w relacjach Polski z Ukrainą. Spór wybuchł pod koniec maja, gdy Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest w Polsce za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. W Ukrainie formacja ta uważana jest za uczestniczkę walk o niepodległość, głównie przeciwko ZSRR.

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi.

Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach prezydentowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie. Przedstawiciele KPRP informowali później, że prezydent podejmie decyzję w tej sprawie "w odpowiednim czasie". Do dziś ona nie zapadła.

Kancelaria prezydenta Zełenskiego, dopytywana przez dziennikarzy, czy pojedzie on na Konferencję Odbudowy Ukrainy do Gdańska, nie udzieliła dotąd odpowiedzi. Powtórzyła stały komunikat, że ze względów bezpieczeństwa zagraniczne wizyty głowy państwa nigdy nie są zapowiadane.

W ostatnią sobotę Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu, powiedział jednak, że Zełenski planuje podróż do Gdańska.

Poturajew stwierdził, że Zełenski "ma tam być". "Są takie plany i wiem, że wszyscy (ukraińscy uczestnicy konferencji - red.) planujemy przyjazd. Chociaż nie mogę mówić w jego (Zełenskiego - red.) imieniu" - podkreślił.

Deputowany zapewnił także, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą.