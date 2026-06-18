Okoliczności tragedii są wyjaśniane. Do wypadku doszło w nocy z środy na czwartek na ul. 3 Maja w Sosnowcu.

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Śląscy policjanci poinformowali, że w pewnym momencie w wyniku niedostosowania prędkości kierujący stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył w słup oświetleniowy. Była ona tak duża, że auto przedzieliło się na dwie części - jedna została przy słupie, a druga wylądowała nieopodal.

Nocna tragedia w Sosnowcu. Nie żyją dwie osoby

W pojeździe znajdowały się cztery osoby. Kierowca oraz jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Kolejne dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. U drugiego pasażera doszło natomiast do urazu nogi - przekazała śląska policja.

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Informację o obrażeniach potwierdziło w komunikacie sosnowieckie pogotowie ratunkowe. Poszkodowani zostali zakwalifikowani do kategorii czerwonej i wymagali natychmiastowego transportu do szpitali.

Samochód uderzył w słup oświetleniowy. Tragedia w Sosnowcu

"To tragiczne zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak poważne konsekwencje mogą nieść za sobą zdarzenia drogowe. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i przestrzeganie przepisów" - czytamy w komunikacie.

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Portal Sosnowiec Nasze Miasto przekazał, że na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe oraz policyjni technicy. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczali oni ślady, które pomogą zrekonstruować przebieg tej tragedii.