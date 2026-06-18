Zdaniem "Foreign Affairs", mimo że w lutym Teheran był słaby jak nigdy wcześniej, po 40 dniach wojny i dwóch miesiącach chwiejnego zawieszenia broni Republika Islamska wyszła z konfliktu "nienaruszona i ośmielona".



Co więcej, zyskała nowy środek odstraszania w postaci kontroli nad cieśniną Ormuz, którą sekretarz stanu USA Marco Rubio nazwał irańską "ekonomiczną bronią jądrową". Świat rozumie teraz, że jeśli Iran zostanie zaatakowany, zamknie cieśninę, co sparaliżuje globalne rynki energii - wskazuje prestiżowy magazyn.

Zawarte w środę tzw. wstępne, 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormuz oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających na celu rozwiązanie pozostałych kwestii, w tym polityki nuklearnej Teheranu.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian określił porozumienie mianem "historycznego dokumentu" i "przesłania od potężnego Iranu: pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku".

"Foreign Affairs": Trump przegrał wojnę z Iranem. Teheran musi być ostrożny