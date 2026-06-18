Zdarzenie miało miejsce w czwartek rano w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie).

- Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi - przekazał rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.

Jak wyjaśnił, do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę.

Woj. Warmińsko-mazurskie. Niekontrolowany wystrzał na komendzie w Działdowie

Policjant poinformował, że w wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń. Dodał, że ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

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- O zdarzeniu powiadomiony został prokurator, swoje czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a Komendant Powiatowy Policji w Działdowie wszczął w tej sprawie czynności wyjaśniające - przekazał.

red. / polsatnews.pl