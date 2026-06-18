Nowe informacje o zabójstwie w Białej Podlaskiej. Głos zabrał szef MSWiA

- Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzewana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński na czwartkowej konferencji prasowej z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

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Według Kierwińskiego zatrzymanie 36-latka to duży sukces policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - To jest efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od tych pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne - mówił szef MSWiA.

Dodał, że zatrzymany posługiwał się paszportem gruzińskim.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister komentuje

Minister zaznaczył, że na początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Osoby te zostały zwolnione. Podejrzewany jest "typowany przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju" - także tych z 2022 roku. Jak dodał Kierwiński, z zatrzymanym będą trwały czynności procesowe.

Szef policji przekazał również, że zatrzymany "nie działał sam".

Z kolei Tomasz Siemoniak poinformował, że zatrzymany ma "portfolio związane z przestępczością". W tej sprawie ma być również intensywnie badany wątek udziału innych państw. - W naszej ocenie może to być (...) taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, kryminalistów do rozmaitych działań - mówił minister koordynator służb specjalnych.

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Minister zwrócił uwagę, że "mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach". Wówczas jednak nie chodziło o morderstwa, np. pobicia na zlecenie. - Bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz - przekazał.

- Doszło do morderstwa obywatela innego państwa. Obywatela, który w swej działalności publicznej krytykował różne zagraniczne osoby. ABW i policja wielokrotnie zwracały się do niego, sugerując mu, że jest zagrożony i że powinien być objęty, jeśli przebywa na terytorium Polski, ochroną. Niestety, dla siebie tragicznie, z tej propozycji nie skorzystał - dodał.

O zatrzymaniu podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej poinformował wcześniej na platformie X premier Donald Tusk. Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Mężczyzna był artystą, a w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym Władimira Putina.

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jkn/wka / polsatnews.pl / PAP