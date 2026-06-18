Morawiecki postawił się Czarnkowi. Chodzi o pomoc dla Ukrainy
- Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej (dla Ukrainy - red.) - powiedział Mateusz Morawiecki. Poseł PiS odniósł się w ten sposób do niedawnej wypowiedzi Przemysława Czarnka, który zasugerował takie rozwiązanie w związku ze skandalem wokół nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA".
Kandydat PiS na premiera zapowiedział w Polsat News chęć wprowadzenia "radykalnych" działania w relacjach Warszawa - Kijów.
Wspomniał o "zdradzie, jakiej dokonała strona ukraińska, zdradzie swojego sojusznika Polski, bez której nie byłoby już dzisiaj wolnej, niepodległej Ukrainy".
Czarnek zaproponował wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. Chodzi o UPA
Czarnek, nawiązując do Wołynia, mówił, że "ci ludzie, którzy dzisiaj są nazywani bohaterami na Ukrainie (...) zamordowali do 200 tys. Polaków". - Jestem Polakiem. W naszym interesie jest, żebyśmy mogli wykopać z tych pól szczątki ludzi, pochować ich normalnie i nie słyszeć na Ukrainie, że ci, którzy mordowali naszych przodków, to są bohaterowie - podkreślał.
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- Dalsza pomoc Ukrainie powinna być uzależniona od tego, czy Ukraińcy natychmiast wycofają się z decyzji dotyczącej "bohaterów UPA" dla jednostki wojskowej, czy natychmiast nie pozwolą nam na wydobycie wszystkich szczątków, a nie tylko w jednym miejscu jako ochłap i czy natychmiast nie podpiszą kontraktu z polskimi firmami na odbudowę Ukrainy, bo bez Polski Ukrainy nie da się odbudować - wymieniał Czarnek. - Dzisiaj stawiamy warunki - dodał. W przeciwnym razie zapowiadał, że "wstrzymujemy pomoc".
Morawiecki: Nie zgadzam się na zablokowanie pomocy Ukrainie
Były szef rządu PiS Mateusz Morawiecki został poproszony na antenie RMF FM o odniesienie się do niedawnej propozycji Przemysława Czarnka.
- Nie, nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej - powiedział polityk.
- Ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach - uzasadnił parlamentarzysta.
Wyższy próg podatkowy. Propozycja Morawieckiego
Morawiecki odniósł się też do innego pomysłu Czarnka. Chodzi o podniesienie progu podatkowego. Zdaniem kandydata PiS na premiera powinien on zostać zwaloryzowany do kwoty 180 tys. złotych rocznie.
- Trzeba podnosić próg podatkowy. Proponowałem, żeby się zastanowić nad waloryzacją tego progu - powiedział lider eeropejskich konserwatystów.
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- Analizowaliśmy w Zespole Pracy dla Polski również podniesienie do 200 tysięcy - powiedział.
- Zaproponowaliśmy kilka mechanizmów, które pokazują, gdzie w akcyzie, gdzie w podatku VAT, w podatku CIT obecnej koalicji rządzącej przeciekają przez palce pieniądze - odpowiedział dopytywany skąd wziąć pieniądze na realizację takiego pomysłu.Czytaj więcej