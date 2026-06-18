O całym zdarzeniu poinformowała rosyjskich blogerów matka zaginionego mężczyzny.

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Kobieta twierdzi, że jej syn pod koniec ubiegłego roku udał się na "specjalną operację wojskową" jako saper - tak Kreml oficjalnie nazywa wojnę w Ukrainie.

Media: Prawnuk Leonida Breżniewa w ukraińskiej niewoli

Kobieta kilka miesięcy później miała otrzymać informację, że jej syn został wzięty do niewoli i przebywa rzekomo w obozie jenieckim w obwodzie chersońskim.

"Historia rodziny Sekretarza Generalnego KC KPZR po rozpadzie Związku Radzieckiego potoczyła się w paradoksalny sposób. Prawnuk polityka, który urodził się i skończył karierę na Ukrainie i zrobił wiele dla republiki w czasach radzieckich, został pojmany przez ukraińskich żołnierzy" - czytamy w komentarzu zamieszczonym na rosyjskim kanale telegramowym.

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O samym mężczyźnie wiadomo tylko, że miał 45 lat i jest synem Iriny Kuznicowej.

Anton Miłajew prawnukiem dyktatora. Trudna historia rodu Brezniewów

Portal "Centrum Europy" zlustrował historię rodzinną Antona Miłajewa. Okazuje się, że historia jego skoligacenia z Leonidem Breżniewem jest skomplikowana.

Miłajew jest bowiem przybranym wnukiem córki dyktatora - Galiny. Zmarła w 1998 roku kobieta przyprawiała dawnego przywódcę ZSRR o ból głowy. Była bowiem znana wśród ówczesnej kremlowskiej elity z hulaszczego i ekscentrycznego trybu życia. Oczywiście komunistyczne media miały całkowity zakaz na publikowanie rewelacji z jej życia prywatnego.

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Pierwszym mężem Galiny Breżniew był znany w ZSRR cyrkowiec Jewgienij Miłajew. Mężczyzna wniósł do rodziny radzieckiego dyktatora dwójkę własnych dzieci z poprzedniego związku, a Galina została ich macochą. Uznała też za swojego syna jednego z tych dzieci - Antona i uznała go oficjalnie za swojego wnuczka.

W ten sposób mężczyzna stał się oficjalnie członkiem rodu Breżniewów.