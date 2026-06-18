Dorabiał w innym szpitalu. Nowe informacje ws. lekarza milionera

W czwartek po południu posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała o wynikach kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Bródnowskim wspólnie z posłem Dariuszem Stefaniukiem. Jak przekazała na konferencji prasowej, w odróżnieniu od wcześniejszych działań w innych placówkach, zarząd szpitala udostępnił parlamentarzystom część dokumentów dotyczących zatrudnienia Dawida Kacprzyka.

Z uzyskanych przez polityków dokumentów wynika, że Szpital Południowy nie był jedyną placówką, z którą związany był młody lekarz. - Jak się okazało, ten bardzo operatywny lekarz, radny KO Dawid Kacprzyk, nadal w tym roku zarabia duże pieniądze, kontynuując pracę w kilku szpitalach, m.in. w Szpitalu Bródnowskim - przekazała.

Nowe fakty o lekarzu milionerze. "Ponadstandardowe wynagrodzenie"

Szczurek-Żelazko poinformowała, że Kacprzyk został zatrudniony w Szpitalu Bródnowskim w lutym tego roku. Według niej z udostępnionych grafików wynika, że tylko w marcu przepracował tam 290 godzin. - To dawało łączną sumę na podstawie zawartej umowy ponad 104 tysiące złotych - poinformowała.

Parlamentarzystka zwróciła równiez uwagę na wynagrodzenie lekarza. - Z umowy wynika, że ten lekarz był wynagradzany ponadstandardowo. Dlatego, że średnia stawka lekarza zatrudnionego w szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Bródnowskim wynosi 300 złotych, (...) a pan Dawid Kacprzyk otrzymywał wynagrodzenie 350 złotych za godzinę, a w pewnych okolicznościach nawet "nie mniej" - bo tak jest w umowie sformułowane - niż 400 złotych - przekazała Szczurek-Żelazko.

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Jak dodała, Kacprzyk miał zostać zatrudniony również jako zastępca koordynatora SOR. Za tę funkcję miał otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, niezależnie od stawek za przepracowane godziny. - Za tę funkcję, obok tych godzin wypracowanych, otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25 tysięcy złotych miesięcznie - ujawniła.

Posłanka PiS zaznaczyła, że w placówce nadal zatrudniona jest osoba pełniąca funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego. - Z dokumentów udostępnionych przez spółkę wynika, że regulamin organizacyjny nie przewiduje funkcji zastępcy koordynatora SOR - mówiła Józefa Szczurek-Żelazko.

- Tak więc pan Dawid Kacprzyk do tej pory realizuje więcej świadczeń zdrowotnych, za które otrzymuje ponadstandardowe wynagrodzenia i być może w tym roku okaże się, że to wynagrodzenie było wyższe niż 1,6 miliona złotych, które zarobił w 2025 roku - podsumowała.

Zarobki lekarza wywołały burzę. Sprawą Kacprzaka zajmie się prokuratura

Sprawa Dawida Kacprzyka wybuchła po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego, z którego wynikało, że w 2025 roku uzyskał blisko 1,6 mln zł przychodu z działalności medycznej. Media informowały, że lekarz nie miał specjalizacji, a mimo to pełnił funkcję koordynatora SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym. Według doniesień miał też przepracować w placówce 3976 godzin w ciągu roku.

Po nagłośnieniu sprawy stołeczny ratusz zlecił pilny audyt w Szpitalu Południowym i zapowiedział kontrolę SOR-ów we wszystkich miejskich szpitalach.

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Umowa Kacprzyka została wypowiedziana, a szpital zapowiedział zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą zajęła się również prokuratura, która bada doniesienia o priorytetowym przyjmowaniu polityków KO i ich rodzin poza standardową kolejnością.

Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a następnie zrzekł się mandatu radnego dzielnicy Ursus. Stołeczny ratusz przekazał również, że lekarz zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Premier Donald Tusk zapowiedział konsekwencje prawne i polityczne tam, gdzie doszło do naruszenia prawa.