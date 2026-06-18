"Pani Kaja Kallas (...) od pewnego czasu działa obsesyjnie i rażąco niesprawiedliwie wobec państwa Izrael. W ostatnim czasie pojawiła się publikacja, (według której Kallas - red.) podczas wizyty w Meksyku porównała Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu, jaki istniał w RPA" - napisał Saar na X.

Jak dodał, dotychczas Kallas publicznie nie zdementowała tych doniesień. Zapytana przez dziennikarzy o tę wypowiedź odmówiła komentarza, nie potwierdzając, ani nie zaprzeczając, że rzeczywiście dokonała takiego porównania.

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Saar oświadczył, że jako minister spraw zagranicznych nie ma wyboru i zrywa wszelkie kontakty z Kallas, dopóki nie wycofa się ona ze swoich słów.

Co powiedziała Kaja Kallas? UE nie poparła jej rzekomej wypowiedzi o Izraelu

O słowach szefowej unijnej dyplomacji 12 czerwca poinformował portal Euractiv. Jak podał, wypowiedź ta padła na spotkaniach za drzwiami zamkniętymi z przedstawicielami rządu Meksyku. Kallas podróżowała do Meksyku w dniach 20-22 maja w ramach delegacji wysokiego szczebla UE.

Urzędnicy i dyplomaci, w tym osoby obecne na spotkaniu, powiedzieli w rozmowie z Euractiv, że Kallas opisała, jak bardzo poruszyła ją wizyta w RPA w zeszłym roku i tamtejsze muzeum apartheidu w stolicy kraju Johannesburgu.

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W publikacji wskazano, że porównanie, którego miała dokonać Kallas, nie spotkało się z aprobatą ze strony wszystkich członków UE. O ile rządy Irlandii i Hiszpanii wyraziły pewne zrozumienie do tej wypowiedzi, o tyle kategorycznie odcięły się od niej Niemcy i Francja.

Unijny dyplomata: Porównanie Kallas jest niedopuszczalne

- UE krytycznie odnosi się do Izraela i popiera rozwiązanie dwupaństwowe (istnienie na spornym terenie dwóch suwerennych państw: Izraela i Palestyny - red.). Porównanie z apartheidem jest niedopuszczalne i niezgodne z polityką unijną. To poważny problem, jeśli wygłasza ona tego rodzaju oświadczenia, oficjalnie reprezentując UE na arenie międzynarodowej – powiedział anonimowo jeden z unijnych dyplomatów, cytowany przez Euractiv.

W Republice Południowej Afryki prowadzono surową politykę przymusowej segregacji rasowej pomiędzy białymi i czarnoskórymi obywatelami, znaną jako apartheid. Polityka ta trwała od 1948 roku do początku lat 90. XX wieku, zanim została obalona przez takie postacie, jak Nelson Mandela.